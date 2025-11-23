КАМАЗ - СКА-Хабаровск 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 16:00
Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
23 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 20-й тур
Главный судья: Олег Соколов (Воронеж, Россия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - СКА-Хабаровск, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 20-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Антон Геннадьевич Хазов
|Алексей Николаевич Поддубский
История личных встреч
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|1 : 1
|03.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|3 : 0
|04.05.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 0
|06.11.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|13.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|3 : 1
|25.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|3 : 2
|13.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|1 : 0
|31.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|1 : 2
|12.03.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 2
|16.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|3 : 3
|08.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|2 : 3
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|0 : 2
|28.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|0 : 0 3 : 4
|24.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|5 : 0
|15.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|0 : 2
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|19
|42
| 2
Повышение
|Урал
|20
|40
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|20
|34
| 4
Плей-офф за повышение
|Родина
|19
|34
|5
|КАМАЗ
|19
|30
|6
|Челябинск
|19
|29
|7
|Ротор
|19
|29
|8
|Нефтехимик
|20
|27
|9
|Арсенал Т
|20
|27
|10
|СКА-Хабаровск
|19
|25
|11
|Шинник
|19
|25
|12
|Енисей
|19
|21
|13
|Черноморец
|20
|21
|14
|Волга Ул
|20
|21
|15
|Уфа
|19
|19
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|20
|18
| 17
Зона вылета
|Сокол
|19
|15
| 18
Зона вылета
|Чайка
|20
|11