КАМАЗ - СКА-Хабаровск 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 16:00
Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
23 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 20-й тур
Главный судья: Олег Соколов (Воронеж, Россия);
КАМАЗ
СКА-Хабаровск

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - СКА-Хабаровск, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 20-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Антон Геннадьевич Хазов
Россия Алексей Николаевич Поддубский
История личных встреч
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур СКА-Хабаровск1 : 1КАМАЗ
03.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур СКА-Хабаровск2 : 1КАМАЗ
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур КАМАЗ3 : 0СКА-Хабаровск
04.05.2024 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур СКА-Хабаровск0 : 0КАМАЗ
06.11.2023 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур КАМАЗ1 : 0СКА-Хабаровск
13.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур СКА-Хабаровск3 : 1КАМАЗ
25.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур КАМАЗ3 : 2СКА-Хабаровск
13.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур СКА-Хабаровск1 : 0КАМАЗ
31.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур КАМАЗ1 : 2СКА-Хабаровск
12.03.2016 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур КАМАЗ0 : 2СКА-Хабаровск
16.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур 3 : 3КАМАЗ
08.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур КАМАЗ2 : 3
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур 0 : 2КАМАЗ
28.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала 0 : 0 3 : 4КАМАЗ
24.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур КАМАЗ5 : 0
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур СКА-Хабаровск1 : 1
09.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур СКА-Хабаровск0 : 2
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур 1 : 1СКА-Хабаровск
26.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур СКА-Хабаровск1 : 0
18.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур СКА-Хабаровск0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел1942
2
Повышение
Урал2040
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2034
4
Плей-офф за повышение
Родина1934
5 КАМАЗ1930
6 Челябинск1929
7 Ротор1929
8 Нефтехимик2027
9 Арсенал Т2027
10 СКА-Хабаровск1925
11 Шинник1925
12 Енисей1921
13 Черноморец2021
14 Волга Ул2021
15 Уфа1919
16
Зона вылета
Торпедо М2018
17
Зона вылета
Сокол1915
18
Зона вылета
Чайка2011

