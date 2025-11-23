05:09 ()
Воскресенье 23 ноября
Лацио - Лечче 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 19:00
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
23 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Альберто Арена (Торре-дель-Греко, Италия);
Лацио
Лечче

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Лечче, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Лечче
Лечче
94ИталияврИван Проведель
34ИспаниязщМарио Хила
13ИталиязщАлессио Романьоли
77ЧерногориязщАдам Марушич
29ИталияпзМануэль Лаццари
8ФранцияпзМаттео Гендузи
32ИталияпзДанило Катальди
26ХорватияпзТома Башич
18ДаниянпГустав Исаксен
19СенегалнпБулайе Диа
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ПортугалиязщДанилу Вейга
4АнголазщКиалонда Гаспар
44ПортугалиязщТьягу Габриэл
25ИталиязщАнтонино Галло
29МалипзЛассана Кулибали
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
10АлбанияпзМедон Бериша
7ИспаниянпТете Моренте
9СербиянпНикола Штулич
23ИталиянпРиккардо Соттиль
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
25.05.2025Италия — Серия А38-й турЛацио0 : 1Лечче
21.12.2024Италия — Серия А17-й турЛечче1 : 2Лацио
14.01.2024Италия - Серия А20-й турЛацио1 : 0Лечче
20.08.2023Италия - Серия А1-й турЛечче2 : 1Лацио
12.05.2023Италия - Серия АСерия А. 35-й турЛацио2 : 2Лечче
04.01.2023Италия - Серия АСерия А. 16-й турЛечче2 : 1Лацио
07.07.2020Италия - Серия А31-й турЛечче2 : 1Лацио
10.11.2019Италия - Серия А12-й турЛацио4 : 2Лечче
22.04.2012Италия - Серия А34-й турЛацио1 : 1Лечче
10.12.2011Италия - Серия А15-й турЛечче2 : 3Лацио
09.11.2025Италия — Серия А11-й тур2 : 0Лацио
03.11.2025Италия — Серия А10-й турЛацио2 : 0
30.10.2025Италия — Серия А9-й тур0 : 0Лацио
26.10.2025Италия — Серия А8-й турЛацио1 : 0
19.10.2025Италия — Серия А7-й тур0 : 0Лацио
08.11.2025Италия — Серия А11-й турЛечче0 : 0
02.11.2025Италия — Серия А10-й тур0 : 1Лечче
28.10.2025Италия — Серия А9-й турЛечче0 : 1
25.10.2025Италия — Серия А8-й тур3 : 2Лечче
18.10.2025Италия — Серия А7-й турЛечче0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1124
2
Лига чемпионов
Рома1124
3
Лига чемпионов
Болонья1224
4
Лига чемпионов
Милан1122
5
Лига Европы
Наполи1122
6
Лига конференций
Ювентус1220
7 Комо1118
8 Сассуоло1116
9 Лацио1115
10 Удинезе1215
11 Кремонезе1114
12 Торино1114
13 Аталанта1113
14 Кальяри1211
15 Лечче1110
16 Пиза119
17 Парма118
18
Зона вылета
Дженоа128
19
Зона вылета
Фиорентина126
20
Зона вылета
Верона116

