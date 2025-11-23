Лацио - Лечче 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 19:00
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
23 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Альберто Арена (Торре-дель-Греко, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Лечче, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Лечче
Лечче
|94
|вр
|Иван Проведель
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|77
|зщ
|Адам Марушич
|29
|пз
|Мануэль Лаццари
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|32
|пз
|Данило Катальди
|26
|пз
|Тома Башич
|18
|нп
|Густав Исаксен
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|10
|пз
|Медон Бериша
|7
|нп
|Тете Моренте
|9
|нп
|Никола Штулич
|23
|нп
|Риккардо Соттиль
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|14.01.2024
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 1
|12.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 2
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|2 : 1
|07.07.2020
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|10.11.2019
|Италия - Серия А
|12-й тур
|4 : 2
|22.04.2012
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|10.12.2011
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 3
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|03.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|30.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|28.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|24
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|11
|24
| 3
Лига чемпионов
|Болонья
|12
|24
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Наполи
|11
|22
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|12
|20
|7
|Комо
|11
|18
|8
|Сассуоло
|11
|16
|9
|Лацио
|11
|15
|10
|Удинезе
|12
|15
|11
|Кремонезе
|11
|14
|12
|Торино
|11
|14
|13
|Аталанта
|11
|13
|14
|Кальяри
|12
|11
|15
|Лечче
|11
|10
|16
|Пиза
|11
|9
|17
|Парма
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|12
|8
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|12
|6
| 20
Зона вылета
|Верона
|11
|6