Санкт-Паули - Унион 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 18:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
23 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Унион, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Унион
Берлин
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|3
|зщ
|Карол Метс
|11
|пз
|Аркадиуш Пырка
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|16
|пз
|Джоэл Чима Фудзита
|23
|пз
|Луис Оппи
|24
|пз
|Коннор Меткалф
|19
|нп
|Мартейн Карс
|28
|нп
|Матиас Перейра Лаж
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|15
|зщ
|Том Роте
|19
|пз
|Яник Хаберер
|13
|пз
|Андраш Шефер
|6
|пз
|Алёша Кемляйн
|8
|пз
|Рани Хедира
|7
|нп
|Оливер Бёрк
|10
|нп
|Ильяс Анса
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|26.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|30.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|01.03.2022
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 1
|04.02.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|3 : 2
|26.08.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|4 : 1
|14.04.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|04.11.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|10.03.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|26.09.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|01.04.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|09.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 4
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 2 8 : 7
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|19.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 3
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|24.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|17.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|11
|31
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|11
|22
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|22
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|11
|22
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|11
|20
|7
|Айнтрахт Ф
|10
|17
|8
|Вердер
|10
|15
|9
|Кёльн
|10
|14
|10
|Фрайбург
|11
|13
|11
|Боруссия М
|11
|12
|12
|Унион
|10
|12
|13
|Аугсбург
|11
|10
|14
|Гамбург
|11
|9
|15
|Вольфсбург
|11
|8
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Майнц
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|11
|5