Санкт-Паули - Унион 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 18:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
23 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Санкт-Паули
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Унион, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Унион
Берлин
22 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
5 Германия зщ Хауке Валь
8 Швеция зщ Эрик Смит
3 Эстония зщ Карол Метс
11 Польша пз Аркадиуш Пырка
6 США пз Джеймс Сэндс
16 Япония пз Джоэл Чима Фудзита
23 Германия пз Луис Оппи
24 Австралия пз Коннор Меткалф
19 Нидерланды нп Мартейн Карс
28 Франция нп Матиас Перейра Лаж
1 Дания вр Фредерик Рённов
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
14 Австрия зщ Леопольд Кверфельд
4 Португалия зщ Диогу Лейте
15 Германия зщ Том Роте
19 Германия пз Яник Хаберер
13 Венгрия пз Андраш Шефер
6 Германия пз Алёша Кемляйн
8 Германия пз Рани Хедира
7 Шотландия нп Оливер Бёрк
10 Германия нп Ильяс Анса
Главные тренеры
Германия Александер Блессин
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
26.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Санкт-Паули3 : 0Унион
30.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур Унион1 : 0Санкт-Паули
01.03.2022 Кубок Германии 1/4 финала Унион2 : 1Санкт-Паули
04.02.2019 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Санкт-Паули3 : 2Унион
26.08.2018 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Унион4 : 1Санкт-Паули
14.04.2018 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Санкт-Паули0 : 1Унион
04.11.2017 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Унион1 : 0Санкт-Паули
10.03.2017 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Санкт-Паули1 : 2Унион
26.09.2016 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Унион2 : 0Санкт-Паули
01.04.2016 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Санкт-Паули0 : 0Унион
09.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур 2 : 1Санкт-Паули
01.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур Санкт-Паули0 : 4
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала Санкт-Паули2 : 2 8 : 7
25.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур 2 : 0Санкт-Паули
19.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур Санкт-Паули0 : 3
08.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур Унион2 : 2
01.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур Унион0 : 0
29.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала Унион2 : 1 ДВ
24.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур 1 : 0Унион
17.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур Унион3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1131
2
Лига чемпионов
Байер1123
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1122
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1022
5
Лига Европы
Штутгарт1122
6
Лига конференций
Хоффенхайм1120
7 Айнтрахт Ф1017
8 Вердер1015
9 Кёльн1014
10 Фрайбург1113
11 Боруссия М1112
12 Унион1012
13 Аугсбург1110
14 Гамбург119
15 Вольфсбург118
16
Стыковая зона
Санкт-Паули107
17
Зона вылета
Майнц116
18
Зона вылета
Хайденхайм115

Отзывы и комментарии к матчу

