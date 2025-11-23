05:11 ()
БАТЭ - Нафтан 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 13:00
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
23 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 29-й тур
БАТЭ
Нафтан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Нафтан, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
25.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Нафтан3 : 4 ДВБАТЭ
29.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Нафтан2 : 2БАТЭ
10.08.2024 Беларусь — Высшая лига 17-й тур БАТЭ1 : 1Нафтан
30.03.2024 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Нафтан0 : 0БАТЭ
12.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Нафтан0 : 7БАТЭ
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур БАТЭ1 : 2Нафтан
28.10.2017 Беларусь - Высшая лига 27-й тур БАТЭ1 : 1Нафтан
16.06.2017 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Нафтан0 : 3БАТЭ
25.09.2016 Беларусь - Высшая лига 23-й тур БАТЭ4 : 1Нафтан
16.05.2016 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Нафтан3 : 2БАТЭ
09.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур БАТЭ1 : 1
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 0 : 2БАТЭ
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур БАТЭ1 : 0
18.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 1 : 0БАТЭ
03.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур БАТЭ1 : 0
08.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Нафтан1 : 2
01.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 2 : 0Нафтан
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Нафтан1 : 3
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 1 : 0Нафтан
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Нафтан5 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2864
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2859
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2854
4 Динамо-Брест2848
5 Неман2945
6 Торпедо-БелАЗ2845
7 Ислочь2845
8 Минск2845
9 Гомель2840
10 БАТЭ2837
11 Арсенал Дз2933
12 Витебск2928
13 Нафтан2825
14
Стыковая зона
Сморгонь2825
15
Зона вылета
Слуцк2921
16
Зона вылета
Молодечно2811

Отзывы и комментарии к матчу

