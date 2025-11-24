Торино - Комо 24 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-11-2025 19:30
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
24 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Комо, которое состоится 24 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Комо
Комо
|1
|вр
|Альберто Палеари
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|10
|пз
|Никола Влашич
|20
|пз
|Валентино Лацаро
|32
|пз
|Кристьян Аслани
|61
|пз
|Адриен Тамез
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|19
|нп
|Че Адамс
|1
|вр
|Жан Бутез
|28
|зщ
|Иван Смолчич
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|3
|зщ
|Алекс Валле
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|23
|пз
|Максимо Перроне
|6
|пз
|Максанс Какере
|10
|пз
|Николас Пас
|42
|нп
|Джейден Аддай
|17
|нп
|Хесус Родригес
|7
|нп
|Альваро Мората
Главные тренеры
|Марко Барони
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|13.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|25.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|12
|27
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|12
|25
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|24
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|12
|24
| 5
Лига Европы
|Милан
|11
|22
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|12
|20
|7
|Комо
|11
|18
|8
|Лацио
|12
|18
|9
|Сассуоло
|11
|16
|10
|Удинезе
|12
|15
|11
|Кремонезе
|12
|14
|12
|Торино
|11
|14
|13
|Аталанта
|12
|13
|14
|Кальяри
|12
|11
|15
|Парма
|12
|11
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Пиза
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|12
|8
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|12
|6
| 20
Зона вылета
|Верона
|12
|6