Торино - Комо 24 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-11-2025 19:30
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
24 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Италия);
Торино
Комо

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Комо, которое состоится 24 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Комо
Комо
1 Италия вр Альберто Палеари
13 Чили зщ Гильермо Марипан
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
16 Норвегия пз Маркус Педерсен
22 Италия пз Чезаре Казадей
10 Хорватия пз Никола Влашич
20 Австрия пз Валентино Лацаро
32 Албания пз Кристьян Аслани
61 Франция пз Адриен Тамез
26 Бельгия нп Сириль Нгонж
19 Шотландия нп Че Адамс
1 Франция вр Жан Бутез
28 Хорватия зщ Иван Смолчич
14 Испания зщ Хакобо Рамон
3 Испания зщ Алекс Валле
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
23 Аргентина пз Максимо Перроне
6 Франция пз Максанс Какере
10 Аргентина пз Николас Пас
42 Нидерланды нп Джейден Аддай
17 Испания нп Хесус Родригес
7 Испания нп Альваро Мората
Главные тренеры
Италия Марко Барони
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
13.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур Комо1 : 0Торино
25.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Торино1 : 0Комо
08.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур 0 : 0Торино
02.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Торино2 : 2
29.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур 0 : 0Торино
26.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Торино2 : 1
18.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Торино1 : 0
08.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Комо0 : 0
01.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур 0 : 0Комо
29.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур Комо3 : 1
25.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур 0 : 0Комо
19.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Комо2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома1227
2
Лига чемпионов
Наполи1225
3
Лига чемпионов
Интер М1124
4
Лига чемпионов
Болонья1224
5
Лига Европы
Милан1122
6
Лига конференций
Ювентус1220
7 Комо1118
8 Лацио1218
9 Сассуоло1116
10 Удинезе1215
11 Кремонезе1214
12 Торино1114
13 Аталанта1213
14 Кальяри1211
15 Парма1211
16 Лечче1210
17 Пиза119
18
Зона вылета
Дженоа128
19
Зона вылета
Фиорентина126
20
Зона вылета
Верона126

