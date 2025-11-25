22:31 ()
Манчестер Сити - Байер 25 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-11-2025 22:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
25 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Манчестер Сити
Байер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Байер, которое состоится 25 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Байер
Леверкузен, Германия
25ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
27ПортугалиязщМатеус Нунес
5АнглиязщДжон Стоунз
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
3ПортугалиязщРубен Диаш
14ИспанияпзНико Гонсалес
4НидерландыпзТейани Рейндерс
47АнглияпзФил Фоден
11БельгияпзЖереми Доку
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
10ФранциянпРайан Шерки
1НидерландыврМарк Флеккен
4АнглиязщДжарелл Куанса
5ФранциязщЛуак Баде
44ФранциязщЖануэль Белосьян
30ГерманияпзИбрахим Маза
24ИспанияпзАлеш Гарсия
20ИспанияпзАлехандро Гримальдо
9АргентинапзКлаудио Эчеверри
10СШАпзМалик Тилльман
19НидерландынпЭрнест Поку
35КамеруннпКристиан Кофане
Главные тренеры
ИспанияХосеп Гвардиола
ДанияКаспер Юльманн
История личных встреч
22.11.2025Англия — Премьер-лига12-й тур2 : 1Манчестер Сити
09.11.2025Англия — Премьер-лига11-й турМанчестер Сити3 : 0
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турМанчестер Сити4 : 1
02.11.2025Англия — Премьер-лига10-й турМанчестер Сити3 : 1
29.10.2025Англия — Кубок лиги1/8 финала1 : 3Манчестер Сити
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур1 : 3Байер
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й турБайер6 : 0
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур0 : 1Байер
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й тур3 : 0Байер
29.10.2025Кубок Германии1/16 финала2 : 4 ДВБайер
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Байер». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария412
2
1/8 финала
Арсенал412
3
1/8 финала
Интер М412
4
1/8 финала
Манчестер Сити410
5
1/8 финала
ПСЖ49
6
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед49
7
1/8 финала
Реал Мадрид49
8
1/8 финала
Ливерпуль49
9
Плей-офф
Галатасарай49
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур48
11
Плей-офф
Барселона47
12
Плей-офф
Челси47
13
Плей-офф
Спортинг47
14
Плей-офф
Боруссия Д47
15
Плей-офф
Карабах47
16
Плей-офф
Аталанта47
17
Плей-офф
Атлетико М46
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
19
Плей-офф
Монако45
20
Плей-офф
Пафос45
21
Плей-офф
Байер45
22
Плей-офф
Брюгге44
23
Плей-офф
Айнтрахт Ф44
24
Плей-офф
Наполи44
25 Марсель43
26 Ювентус43
27 Атлетик Б43
28 Юнион43
29 Будё-Глимт42
30 Славия П42
31 Олимпиакос42
32 Вильярреал41
33 Копенгаген41
34 Кайрат41
35 Бенфика40
36 Аякс40

