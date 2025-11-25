Манчестер Сити - Байер 25 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-11-2025 22:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
25 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Байер, которое состоится 25 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Байер
Леверкузен, Германия
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|14
|пз
|Нико Гонсалес
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|47
|пз
|Фил Фоден
|11
|пз
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|10
|нп
|Райан Шерки
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|5
|зщ
|Луак Баде
|44
|зщ
|Жануэль Белосьян
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|20
|пз
|Алехандро Гримальдо
|9
|пз
|Клаудио Эчеверри
|10
|пз
|Малик Тилльман
|19
|нп
|Эрнест Поку
|35
|нп
|Кристиан Кофане
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Каспер Юльманн
История личных встреч
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 1
|02.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 3
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 3
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|6 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 4 ДВ
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Байер». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Арсенал
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Интер М
|4
|12
| 4
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|10
| 5
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Галатасарай
|4
|9
| 10
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|8
| 11
Плей-офф
|Барселона
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Челси
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Спортинг
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Карабах
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Аталанта
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|6
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
| 19
Плей-офф
|Монако
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Пафос
|4
|5
| 21
Плей-офф
|Байер
|4
|5
| 22
Плей-офф
|Брюгге
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|4
|4
| 24
Плей-офф
|Наполи
|4
|4
|25
|Марсель
|4
|3
|26
|Ювентус
|4
|3
|27
|Атлетик Б
|4
|3
|28
|Юнион
|4
|3
|29
|Будё-Глимт
|4
|2
|30
|Славия П
|4
|2
|31
|Олимпиакос
|4
|2
|32
|Вильярреал
|4
|1
|33
|Копенгаген
|4
|1
|34
|Кайрат
|4
|1
|35
|Бенфика
|4
|0
|36
|Аякс
|4
|0