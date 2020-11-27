02:17 ()
Динамо М - Зенит 27 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-11-2025 19:30
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
27 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
Динамо М
Зенит

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Зенит, которое состоится 27 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Ролан Александрович Гусев (и.о.)
Россия Ролан Александрович Гусев
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
05.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Зенит1 : 3Динамо М
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Зенит2 : 1Динамо М
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Зенит9 : 1Динамо М
09.05.2025 Россия — МФЛ 9-й тур Динамо М0 : 2Зенит
26.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Динамо М1 : 1Зенит
27.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит1 : 3Динамо М
10.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Зенит1 : 0Динамо М
21.06.2024 Россия — МФЛ Группа Б Зенит1 : 3Динамо М
28.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Динамо М1 : 0Зенит
15.03.2024 Россия — МФЛ Группа Б Динамо М1 : 2Зенит
23.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Динамо М3 : 0
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур 2 : 5Динамо М
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо М1 : 2
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур Динамо М0 : 2
05.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Зенит1 : 3Динамо М
23.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 0 : 2Зенит
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Зенит0 : 1
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 1Зенит
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур 2 : 3Зенит
05.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Зенит1 : 3Динамо М
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени. В первом матче победило «Динамо» — 3:1.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Оренбург
Краснодар
1 : 3 4 : 0
Динамо Мх
ЦСКА
1 : 0 2 : 1 5 : 4
Команда12
Зенит
Динамо М
1 : 3 27.11
Спартак М
Локомотив М
3 : 1 2 : 3
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Торпедо М
Балтика
0 : 2
Арсенал Т
Рубин
0 : 0 3 : 2
Нефтехимик
Ростов
1 : 3
КАМАЗ
Крылья Советов
27.11

Отзывы и комментарии к матчу

