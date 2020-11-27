Динамо М - Зенит 27 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-11-2025 19:30
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
27 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Зенит, которое состоится 27 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Ролан Александрович Гусев (и.о.)
|Ролан Александрович Гусев
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|05.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|1 : 3
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|9 : 1
|09.05.2025
|Россия — МФЛ
|9-й тур
|0 : 2
|26.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|27.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|10.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|21.06.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 3
|28.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|15.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 2
|23.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|2 : 5
|08.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|0 : 2
|05.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|1 : 3
|23.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|2 : 3
|05.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|1 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени. В первом матче победило «Динамо» — 3:1.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Оренбург
Краснодар
|1 : 3
|4 : 0
| Динамо Мх
ЦСКА
|1 : 0
|2 : 1 5 : 4
|Команда
|1
|2
| Зенит
Динамо М
|1 : 3
|27.11
| Спартак М
Локомотив М
|3 : 1
|2 : 3
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Торпедо М
Балтика
|0 : 2
| Арсенал Т
Рубин
|0 : 0 3 : 2
| Нефтехимик
Ростов
|1 : 3
| КАМАЗ
Крылья Советов
|27.11