Оболонь-Бровар - Колос 28 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-11-2025 18:00
Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
28 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 14-й тур
Оболонь-Бровар
Колос

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оболонь-Бровар - Колос, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оболонь-Бровар
Киев
Колос
Ковалёвка
История личных встреч
08.12.2024 Украина — Премьер-лига 16-й тур Колос0 : 0Оболонь-Бровар
04.08.2024 Украина — Премьер-лига 1-й тур Оболонь-Бровар2 : 2Колос
02.12.2023 Украина - Премьер-лига 16-й тур Колос0 : 0Оболонь-Бровар
28.07.2023 Украина - Премьер-лига 1-й тур Оболонь-Бровар0 : 0Колос
25.05.2019 Украина - Первая лига 30-й тур Колос3 : 2Оболонь-Бровар
28.10.2018 Украина - Первая лига 15-й тур Оболонь-Бровар1 : 1Колос
18.03.2018 Украина - Первая лига 23-й тур Оболонь-Бровар2 : 4Колос
13.08.2017 Украина - Первая лига 6-й тур Колос1 : 0Оболонь-Бровар
17.05.2017 Украина - Первая лига 31-й тур Колос2 : 0Оболонь-Бровар
15.10.2016 Украина - Первая лига 14-й тур Оболонь-Бровар2 : 1Колос
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Оболонь-Бровар0 : 6
07.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 2Оболонь-Бровар
31.10.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур 1 : 0Оболонь-Бровар
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур Оболонь-Бровар0 : 4
17.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 2Оболонь-Бровар
22.11.2025 Украина — Премьер-лига 13-й тур Колос2 : 1
07.11.2025 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 3Колос
01.11.2025 Украина — Премьер-лига 11-й тур Колос1 : 1
26.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 2 : 2Колос
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Колос
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр1330
2
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы1326
3
Лига конференций
Полесье1324
4 Колос1322
5 Кривбасс1321
6 Заря1320
7 Динамо К1320
8 Металлист 19251320
9 Карпаты1318
10 Верес1317
11 Оболонь-Бровар1316
12 Кудровка1314
13
Стыковая зона
Эпицентр1310
14
Стыковая зона
Александрия1310
15
Зона вылета
Рух В1310
16
Зона вылета
Полтава136

Отзывы и комментарии к матчу

