Оболонь-Бровар - Колос 28 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-11-2025 18:00
Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
28 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 14-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оболонь-Бровар - Колос, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оболонь-Бровар
Киев
Колос
Ковалёвка
История личных встреч
|08.12.2024
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|04.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|02.12.2023
|Украина - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|28.07.2023
|Украина - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|25.05.2019
|Украина - Первая лига
|30-й тур
|3 : 2
|28.10.2018
|Украина - Первая лига
|15-й тур
|1 : 1
|18.03.2018
|Украина - Первая лига
|23-й тур
|2 : 4
|13.08.2017
|Украина - Первая лига
|6-й тур
|1 : 0
|17.05.2017
|Украина - Первая лига
|31-й тур
|2 : 0
|15.10.2016
|Украина - Первая лига
|14-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 6
|07.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|31.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 4
|17.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|22.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|07.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 3
|01.11.2025
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|13
|30
| 2
Лига конференций
|ЛНЗ Черкассы
|13
|26
| 3
Лига конференций
|Полесье
|13
|24
|4
|Колос
|13
|22
|5
|Кривбасс
|13
|21
|6
|Заря
|13
|20
|7
|Динамо К
|13
|20
|8
|Металлист 1925
|13
|20
|9
|Карпаты
|13
|18
|10
|Верес
|13
|17
|11
|Оболонь-Бровар
|13
|16
|12
|Кудровка
|13
|14
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|13
|10
| 14
Стыковая зона
|Александрия
|13
|10
| 15
Зона вылета
|Рух В
|13
|10
| 16
Зона вылета
|Полтава
|13
|6