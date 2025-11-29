04:46 ()
Леванте - Атлетик Б 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 19:30
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
29 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Леванте
Атлетик Б

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Атлетик Б, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Атлетик Б
Бильбао
13АвстралияврМэтью Райан
5ИспаниязщУнай Эльхесабаль
22ГерманиязщДжереми Тольян
23ИспаниязщМануэль Санчес
3УругвайзщАлан Маттурро
24ИспанияпзКарлос Альварес
20ИспанияпзОриоль Эренас
16ГондураспзКервин Арриага
7ИспанияпзРохер Бруге
9ИспаниянпИван Ромеро
21КамеруннпКарл Эдуард Этта Эйонг
1ИспанияврУнай Симон
2ИспаниязщАндони Горосабель
3ИспаниязщДани Вивиан
17ИспаниязщЮри Берчиче
4ИспаниязщАйтор Паредес
18ИспанияпзМикель Хаурехисар
20ИспанияпзУнаи Гомес
30ИспанияпзАлехандро Рего
7ИспаниянпАлекс Беренгер
10ИспаниянпНико Уильямс
11ИспаниянпГорка Гурусета
Главные тренеры
ИспанияХулиан Фернандес Калеро
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
07.03.2022Испания - Примера27-й турАтлетик Б3 : 1Леванте
19.11.2021Испания - Примера14-й турЛеванте0 : 0Атлетик Б
04.03.2021Кубок Испании1/2 финала. 2-й матчЛеванте1 : 2 ДВАтлетик Б
26.02.2021Испания - Примера25-й турЛеванте1 : 1Атлетик Б
11.02.2021Кубок Испании1/2 финала. 1-й матчАтлетик Б1 : 1Леванте
18.10.2020Испания - Примера6-й турАтлетик Б2 : 0Леванте
12.07.2020Испания - Примера36-й турЛеванте1 : 2Атлетик Б
10.11.2019Испания - Примера13-й турАтлетик Б2 : 1Леванте
03.04.2019Испания - Примера30-й турАтлетик Б3 : 2Леванте
03.12.2018Испания - Примера14-й турЛеванте3 : 0Атлетик Б
21.11.2025Испания — Примера13-й тур1 : 0Леванте
08.11.2025Испания — Примера12-й тур3 : 1Леванте
02.11.2025Испания — Примера11-й турЛеванте1 : 2
30.10.2025Кубок Испании1-й раунд3 : 4Леванте
26.10.2025Испания — Примера10-й тур1 : 1Леванте
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур0 : 0Атлетик Б
22.11.2025Испания — Примера13-й тур4 : 0Атлетик Б
09.11.2025Испания — Примера12-й турАтлетик Б1 : 0
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур2 : 0Атлетик Б
01.11.2025Испания — Примера11-й тур3 : 2Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1332
2
Лига чемпионов
Барселона1331
3
Лига чемпионов
Вильярреал1329
4
Лига чемпионов
Атлетико М1328
5
Лига Европы
Бетис1321
6
Лига конференций
Эспаньол1321
7 Хетафе1420
8 Атлетик Б1317
9 Эльче1416
10 Реал Сосьедад1316
11 Севилья1316
12 Райо Вальекано1316
13 Сельта1316
14 Алавес1315
15 Валенсия1313
16 Мальорка1312
17 Осасуна1311
18
Зона вылета
Жирона1311
19
Зона вылета
Леванте139
20
Зона вылета
Овьедо139

