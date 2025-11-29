Леванте - Атлетик Б 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 19:30
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
29 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Атлетик Б, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леванте
Валенсия
Атлетик Б
Бильбао
|13
|вр
|Мэтью Райан
|5
|зщ
|Унай Эльхесабаль
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|3
|зщ
|Алан Маттурро
|24
|пз
|Карлос Альварес
|20
|пз
|Ориоль Эренас
|16
|пз
|Кервин Арриага
|7
|пз
|Рохер Бруге
|9
|нп
|Иван Ромеро
|21
|нп
|Карл Эдуард Этта Эйонг
|1
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|20
|пз
|Унаи Гомес
|30
|пз
|Алехандро Рего
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|10
|нп
|Нико Уильямс
|11
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Хулиан Фернандес Калеро
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|07.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 1
|19.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0
|04.03.2021
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|26.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|11.02.2021
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|18.10.2020
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 0
|12.07.2020
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 2
|10.11.2019
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|03.04.2019
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 2
|03.12.2018
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 0
|21.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|3 : 1
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 2
|30.10.2025
|Кубок Испании
|1-й раунд
|3 : 4
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 1
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 0
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|4 : 0
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|32
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|31
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|13
|29
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Бетис
|13
|21
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|13
|21
|7
|Хетафе
|14
|20
|8
|Атлетик Б
|13
|17
|9
|Эльче
|14
|16
|10
|Реал Сосьедад
|13
|16
|11
|Севилья
|13
|16
|12
|Райо Вальекано
|13
|16
|13
|Сельта
|13
|16
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Валенсия
|13
|13
|16
|Мальорка
|13
|12
|17
|Осасуна
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Жирона
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Леванте
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|13
|9