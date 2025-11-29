04:47 ()
Суббота 29 ноября
Бавария - Санкт-Паули 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 16:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
29 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Бавария
Санкт-Паули

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Санкт-Паули, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Санкт-Паули
Гамбург
1ГерманияврМануэль Нойер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
23ФранциязщСаша Боэ
3Южная КореязщКим Мин Джэ
20ГерманияпзТом Бишоф
8ГерманияпзЛеон Горецка
6ГерманияпзЙозуа Киммих
17ФранциянпМайкл Олисе
11СенегалнпНиколас Джексон
9АнглиянпГарри Кейн
14КолумбиянпЛуис Диас
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
5ГерманиязщХауке Валь
8ШвециязщЭрик Смит
3ЭстониязщКарол Метс
16ЯпонияпзДжоэл Чима Фудзита
6СШАпзДжеймс Сэндс
7АвстралияпзДжексон Ирвайн
23ГерманияпзЛуис Оппи
11ПольшапзАркадиуш Пырка
27ФранциянпАндреа Унтонджи
28ФранциянпМатиас Перейра Лаж
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
ГерманияАлександер Блессин
История личных встреч
29.03.2025Германия — Бундеслига27-й турБавария3 : 2Санкт-Паули
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й турСанкт-Паули0 : 1Бавария
07.05.2011Германия - Бундеслига33-й турСанкт-Паули1 : 8Бавария
11.12.2010Германия - Бундеслига16-й турБавария3 : 0Санкт-Паули
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур3 : 1Бавария
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й турБавария6 : 2
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур2 : 2Бавария
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 2Бавария
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й турБавария3 : 0
23.11.2025Германия — Бундеслига11-й турСанкт-Паули0 : 1
09.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур2 : 1Санкт-Паули
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й турСанкт-Паули0 : 4
28.10.2025Кубок Германии1/16 финалаСанкт-Паули2 : 2 8 : 7
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й тур2 : 0Санкт-Паули
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1131
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1226
3
Лига чемпионов
Байер1123
4
Лига чемпионов
Боруссия Д1122
5
Лига Европы
Штутгарт1122
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф1120
7 Хоффенхайм1120
8 Унион1115
9 Вердер1115
10 Кёльн1114
11 Боруссия М1213
12 Фрайбург1113
13 Аугсбург1110
14 Гамбург119
15 Вольфсбург118
16
Стыковая зона
Санкт-Паули117
17
Зона вылета
Майнц116
18
Зона вылета
Хайденхайм115

