Бавария - Санкт-Паули 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 16:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
29 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Санкт-Паули, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Санкт-Паули
Гамбург
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|23
|зщ
|Саша Боэ
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|20
|пз
|Том Бишоф
|8
|пз
|Леон Горецка
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|17
|нп
|Майкл Олисе
|11
|нп
|Николас Джексон
|9
|нп
|Гарри Кейн
|14
|нп
|Луис Диас
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|3
|зщ
|Карол Метс
|16
|пз
|Джоэл Чима Фудзита
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|23
|пз
|Луис Оппи
|11
|пз
|Аркадиуш Пырка
|27
|нп
|Андреа Унтонджи
|28
|нп
|Матиас Перейра Лаж
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Александер Блессин
История личных встреч
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 2
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 1
|07.05.2011
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 8
|11.12.2010
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|3 : 0
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 1
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|6 : 2
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|23.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 4
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 2 8 : 7
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|11
|31
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|11
|23
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|11
|22
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|11
|20
|7
|Хоффенхайм
|11
|20
|8
|Унион
|11
|15
|9
|Вердер
|11
|15
|10
|Кёльн
|11
|14
|11
|Боруссия М
|12
|13
|12
|Фрайбург
|11
|13
|13
|Аугсбург
|11
|10
|14
|Гамбург
|11
|9
|15
|Вольфсбург
|11
|8
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|11
|7
| 17
Зона вылета
|Майнц
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|11
|5