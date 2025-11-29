Байер - Боруссия Д 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 19:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
29 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Боруссия Д, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Боруссия Д
Дортмунд
|1
|вр
|Марк Флеккен
|5
|зщ
|Луак Баде
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Роберт Андрих
|7
|пз
|Йонас Хофман
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|10
|пз
|Малик Тилльман
|19
|нп
|Эрнест Поку
|14
|нп
|Патрик Шик
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|24
|зщ
|Даниэль Свенссон
|23
|пз
|Эмре Джан
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|17
|пз
|Карни Чуквуэмека
|13
|пз
|Паскаль Грос
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Каспер Юльманн
|Нико Ковач
История личных встреч
|11.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 4
|10.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|29.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|06.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|06.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 5
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 1
|19.01.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 3
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|6 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|4 : 0
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 1
|31.10.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|11
|31
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|11
|23
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|11
|22
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|11
|20
|7
|Хоффенхайм
|11
|20
|8
|Унион
|11
|15
|9
|Вердер
|11
|15
|10
|Кёльн
|11
|14
|11
|Боруссия М
|12
|13
|12
|Фрайбург
|11
|13
|13
|Аугсбург
|11
|10
|14
|Гамбург
|11
|9
|15
|Вольфсбург
|11
|8
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|11
|7
| 17
Зона вылета
|Майнц
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|11
|5