04:47 ()
Онлайн трансляции
Суббота 29 ноября
Свернуть список

Байер - Боруссия Д 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 19:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
29 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Байер
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Боруссия Д, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Боруссия Д
Дортмунд
1НидерландыврМарк Флеккен
5ФранциязщЛуак Баде
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
8ГерманияпзРоберт Андрих
7ГерманияпзЙонас Хофман
30ГерманияпзИбрахим Маза
24ИспанияпзАлеш Гарсия
10СШАпзМалик Тилльман
19НидерландынпЭрнест Поку
14ЧехиянпПатрик Шик
1ШвейцарияврГрегор Кобель
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
24ШвециязщДаниэль Свенссон
23ГерманияпзЭмре Джан
8ГерманияпзФеликс Нмеча
10ГерманияпзЮлиан Брандт
17АнглияпзКарни Чуквуэмека
13ГерманияпзПаскаль Грос
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
ДанияКаспер Юльманн
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
11.05.2025Германия — Бундеслига33-й турБайер2 : 4Боруссия Д
10.01.2025Германия — Бундеслига16-й турБоруссия Д2 : 3Байер
21.04.2024Германия - Бундеслига30-й турБоруссия Д1 : 1Байер
03.12.2023Германия - Бундеслига13-й турБайер1 : 1Боруссия Д
29.01.2023Германия - Бундеслига18-й турБайер0 : 2Боруссия Д
06.08.2022Германия - Бундеслига1-й турБоруссия Д1 : 0Байер
06.02.2022Германия - Бундеслига21-й турБоруссия Д2 : 5Байер
11.09.2021Германия - Бундеслига4-й турБайер3 : 4Боруссия Д
22.05.2021Германия - Бундеслига34-й турБоруссия Д3 : 1Байер
19.01.2021Германия - Бундеслига17-й турБайер2 : 1Боруссия Д
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур0 : 2Байер
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур1 : 3Байер
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й турБайер6 : 0
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур0 : 1Байер
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й тур3 : 0Байер
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турБоруссия Д4 : 0
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й турБоруссия Д3 : 3
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур1 : 1Боруссия Д
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур4 : 1Боруссия Д
31.10.2025Германия — Бундеслига9-й тур0 : 1Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1131
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1226
3
Лига чемпионов
Байер1123
4
Лига чемпионов
Боруссия Д1122
5
Лига Европы
Штутгарт1122
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф1120
7 Хоффенхайм1120
8 Унион1115
9 Вердер1115
10 Кёльн1114
11 Боруссия М1213
12 Фрайбург1113
13 Аугсбург1110
14 Гамбург119
15 Вольфсбург118
16
Стыковая зона
Санкт-Паули117
17
Зона вылета
Майнц116
18
Зона вылета
Хайденхайм115

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close