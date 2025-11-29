04:48 ()
Онлайн трансляции
Суббота 29 ноября
Свернуть список

Гомель - Сморгонь 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 13:00
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
29 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 30-й тур
Гомель
Сморгонь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Сморгонь, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
05.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Сморгонь3 : 1Гомель
30.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Гомель2 : 1Сморгонь
19.04.2024 Беларусь — Высшая лига 5-й тур Сморгонь2 : 2Гомель
22.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Сморгонь0 : 3Гомель
26.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Гомель2 : 0Сморгонь
20.11.2021 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Гомель0 : 0Сморгонь
26.06.2021 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Сморгонь1 : 2Гомель
24.10.2020 Беларусь - Первая лига 23-й тур Сморгонь1 : 3Гомель
27.06.2020 Беларусь - Первая лига 10-й тур Гомель1 : 1Сморгонь
27.07.2019 Кубок Беларуси 1/16 финала Сморгонь1 : 4Гомель
23.11.2025 Беларусь — Высшая лига 29-й тур 5 : 0Гомель
07.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Гомель3 : 0
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 0 : 0Гомель
29.10.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 0 : 1Гомель
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Гомель4 : 1
23.11.2025 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Сморгонь1 : 0
18.11.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Сморгонь0 : 4
09.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 0 : 0Сморгонь
01.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Сморгонь0 : 2
24.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 2 : 2Сморгонь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2967
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2962
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2954
4 Динамо-Брест2948
5 Минск2948
6 Торпедо-БелАЗ2946
7 Ислочь2946
8 Неман2945
9 БАТЭ2940
10 Гомель2940
11 Арсенал Дз2933
12 Витебск2928
13 Сморгонь2928
14
Стыковая зона
Нафтан2925
15
Зона вылета
Слуцк2921
16
Зона вылета
Молодечно2911

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close