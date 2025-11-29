Гомель - Сморгонь 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 13:00
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
29 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 30-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Сморгонь, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гомель
Гомель
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
|05.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|3 : 1
|30.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 1
|19.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|5-й тур
|2 : 2
|22.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 3
|26.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 0
|20.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|26.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 2
|24.10.2020
|Беларусь - Первая лига
|23-й тур
|1 : 3
|27.06.2020
|Беларусь - Первая лига
|10-й тур
|1 : 1
|27.07.2019
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 4
|23.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|5 : 0
|07.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|3 : 0
|02.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|0 : 1
|25.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|4 : 1
|23.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|18.11.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 4
|09.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|0 : 2
|24.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|29
|67
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|29
|62
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|29
|54
|4
|Динамо-Брест
|29
|48
|5
|Минск
|29
|48
|6
|Торпедо-БелАЗ
|29
|46
|7
|Ислочь
|29
|46
|8
|Неман
|29
|45
|9
|БАТЭ
|29
|40
|10
|Гомель
|29
|40
|11
|Арсенал Дз
|29
|33
|12
|Витебск
|29
|28
|13
|Сморгонь
|29
|28
| 14
Стыковая зона
|Нафтан
|29
|25
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|29
|21
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|29
|11