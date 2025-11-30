01:22 ()
Спартак Кс - Торпедо М 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 16:00
30 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 21-й тур
Спартак Кс
Торпедо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Кс - Торпедо М, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак Кс
Кострома
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Евгений Валерьевич Таранухин
Беларусь Павел Васильевич Кирильчик (и.о.)
Россия Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
11.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур Торпедо М0 : 1Спартак Кс
22.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 1 : 1Спартак Кс
17.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Спартак Кс0 : 2
10.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 3 : 2Спартак Кс
02.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур Спартак Кс3 : 1
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур 2 : 2Спартак Кс
25.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Торпедо М0 : 2
21.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 2 : 0Торпедо М
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Торпедо М2 : 0
09.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур Торпедо М1 : 1
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур 2 : 0Торпедо М
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Первой лиги: «Спартак» (Кострома) — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2045
2
Повышение
Урал2141
3
Плей-офф за повышение
Родина2035
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2034
5 Челябинск2032
6 КАМАЗ2031
7 Ротор2029
8 СКА-Хабаровск2129
9 Нефтехимик2027
10 Арсенал Т2027
11 Шинник2126
12 Черноморец2124
13 Енисей2022
14 Волга Ул2122
15 Уфа2120
16
Зона вылета
Торпедо М2018
17
Зона вылета
Сокол2116
18
Зона вылета
Чайка2112

