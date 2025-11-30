Лечче - Торино 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 13:30
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
30 Ноября 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Торино, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Торино
Турин
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|10
|пз
|Медон Бериша
|23
|нп
|Риккардо Соттиль
|7
|нп
|Тете Моренте
|9
|нп
|Никола Штулич
|1
|вр
|Альберто Палеари
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|61
|пз
|Адриен Тамез
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|32
|пз
|Кристьян Аслани
|10
|пз
|Никола Влашич
|20
|пз
|Валентино Лацаро
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|19
|нп
|Че Адамс
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Марко Барони
История личных встреч
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|16.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|12.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|0 : 2
|05.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|1 : 0
|28.10.2020
|Кубок Италии
|3-й раунд
|3 : 1 ДВ
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|4 : 0
|16.09.2019
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|25.01.2009
|Италия - Серия А
|20-й тур
|3 : 3
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|28.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|24.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 5
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|12
|27
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|12
|25
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|12
|24
| 5
Лига Европы
|Интер М
|12
|24
| 6
Лига конференций
|Комо
|13
|24
|7
|Ювентус
|13
|23
|8
|Лацио
|12
|18
|9
|Удинезе
|13
|18
|10
|Сассуоло
|13
|17
|11
|Кремонезе
|12
|14
|12
|Торино
|12
|14
|13
|Аталанта
|12
|13
|14
|Кальяри
|13
|11
|15
|Дженоа
|13
|11
|16
|Парма
|13
|11
|17
|Пиза
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Лечче
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|12
|6
| 20
Зона вылета
|Верона
|13
|6