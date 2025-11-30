01:24 ()
Суббота 29 ноября
Воскресенье 30 ноября
Лечче - Торино 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 13:30
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
30 Ноября 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Лечче
Торино

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Торино, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Торино
Турин
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Португалия зщ Данилу Вейга
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
44 Португалия зщ Тьягу Габриэл
25 Италия зщ Антонино Галло
20 Албания пз Юльбер Рамадани
29 Мали пз Лассана Кулибали
10 Албания пз Медон Бериша
23 Италия нп Риккардо Соттиль
7 Испания нп Тете Моренте
9 Сербия нп Никола Штулич
1 Италия вр Альберто Палеари
13 Чили зщ Гильермо Марипан
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
22 Италия пз Чезаре Казадей
61 Франция пз Адриен Тамез
16 Норвегия пз Маркус Педерсен
32 Албания пз Кристьян Аслани
10 Хорватия пз Никола Влашич
20 Австрия пз Валентино Лацаро
26 Бельгия нп Сириль Нгонж
19 Шотландия нп Че Адамс
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Италия Марко Барони
История личных встреч
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур Лечче1 : 0Торино
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Торино0 : 0Лечче
16.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур Торино2 : 0Лечче
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Лечче0 : 1Торино
12.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 26-й тур Лечче0 : 2Торино
05.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 5-й тур Торино1 : 0Лечче
28.10.2020 Кубок Италии 3-й раунд Торино3 : 1 ДВЛечче
02.02.2020 Италия - Серия А 22-й тур Лечче4 : 0Торино
16.09.2019 Италия - Серия А 3-й тур Торино1 : 2Лечче
25.01.2009 Италия - Серия А 20-й тур Лечче3 : 3Торино
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 2 : 0Лечче
08.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Лечче0 : 0
02.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур 0 : 1Лечче
28.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур Лечче0 : 1
25.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур 3 : 2Лечче
24.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Торино1 : 5
08.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур 0 : 0Торино
02.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Торино2 : 2
29.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур 0 : 0Торино
26.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Торино2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома1227
2
Лига чемпионов
Милан1225
3
Лига чемпионов
Наполи1225
4
Лига чемпионов
Болонья1224
5
Лига Европы
Интер М1224
6
Лига конференций
Комо1324
7 Ювентус1323
8 Лацио1218
9 Удинезе1318
10 Сассуоло1317
11 Кремонезе1214
12 Торино1214
13 Аталанта1213
14 Кальяри1311
15 Дженоа1311
16 Парма1311
17 Пиза1210
18
Зона вылета
Лечче1210
19
Зона вылета
Фиорентина126
20
Зона вылета
Верона136

