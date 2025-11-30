01:24 ()
Гамбург - Штутгарт 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 16:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
30 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Гамбург
Штутгарт

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Штутгарт, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Гамбург
Гамбург
Штутгарт
Штутгарт
1ПортугалияврДаниэл Хойер
44ХорватиязщЛука Вушкович
25ГерманиязщДжордан Торунарига
16ГрузиязщГеоргий Гочолеишвили
28ШвейцариязщМиро Мухайм
24АргентинапзНиколас Капальдо
6БельгияпзАльберт-Самби Локонга
21ГерманияпзНиколай Ремберг
20ПортугалиянпФабиу Виейра
11ГананпРансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
7ФранциянпЖан-Люк Домпе
33ГерманияврАлександр Нюбель
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
29ГерманиязщФинн Ельч
24ГерманиязщЮлиан Хабот
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
30ИспанияпзЧема Андрес
6ГерманияпзАнгело Штиллер
11МароккопзБилал Эль-Ханнус
10ГерманиянпКрис Фюрих
18ГерманиянпДжейми Левелинг
26ГерманиянпДениз Ундав
ГерманияМерлин Польцин
ГерманияСебастьян Хёнес
05.06.2023Германия - Переходные матчиПереходные матчи. 2-й матчГамбург1 : 3Штутгарт
01.06.2023Германия - Переходные матчиПереходные матчи. 1-й матчШтутгарт3 : 0Гамбург
28.05.2020Германия - Вторая Бундеслига28-й турШтутгарт3 : 2Гамбург
29.10.2019Кубок Германии2-й раундГамбург1 : 2 ДВШтутгарт
26.10.2019Германия - Вторая Бундеслига11-й турГамбург6 : 2Штутгарт
31.03.2018Германия - Бундеслига28-й турШтутгарт1 : 1Гамбург
04.11.2017Германия - Бундеслига11-й турГамбург3 : 1Штутгарт
30.01.2016Германия - Бундеслига19-й турШтутгарт2 : 1Гамбург
22.08.2015Германия - Бундеслига2-й турГамбург3 : 2Штутгарт
16.05.2015Германия - Бундеслига33-й турШтутгарт2 : 1Гамбург
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур1 : 0Гамбург
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й турГамбург1 : 1
02.11.2025Германия — Бундеслига9-й тур4 : 1Гамбург
28.10.2025Кубок Германии1/16 финала0 : 1Гамбург
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й турГамбург0 : 1
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур0 : 4Штутгарт
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур3 : 3Штутгарт
09.11.2025Германия — Бундеслига10-й турШтутгарт3 : 2
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турШтутгарт2 : 0
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й тур3 : 1Штутгарт
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1234
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1226
3
Лига чемпионов
Байер1123
4
Лига чемпионов
Хоффенхайм1223
5
Лига Европы
Боруссия Д1122
6
Лига конференций
Штутгарт1122
7 Айнтрахт Ф1120
8 Вердер1216
9 Кёльн1215
10 Унион1215
11 Боруссия М1213
12 Фрайбург1113
13 Аугсбург1210
14 Гамбург119
15 Вольфсбург118
16
Стыковая зона
Хайденхайм128
17
Зона вылета
Санкт-Паули127
18
Зона вылета
Майнц116

