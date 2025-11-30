Гамбург - Штутгарт 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 16:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
30 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Штутгарт, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Гамбург
Штутгарт
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|25
|зщ
|Джордан Торунарига
|16
|зщ
|Георгий Гочолеишвили
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|24
|пз
|Николас Капальдо
|6
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|21
|пз
|Николай Ремберг
|20
|нп
|Фабиу Виейра
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
|7
|нп
|Жан-Люк Домпе
|33
|вр
|Александр Нюбель
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|29
|зщ
|Финн Ельч
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|30
|пз
|Чема Андрес
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|10
|нп
|Крис Фюрих
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|26
|нп
|Дениз Ундав
Главные тренеры
|Мерлин Польцин
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|05.06.2023
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 3
|01.06.2023
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|3 : 0
|28.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|29.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 2 ДВ
|26.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|6 : 2
|31.03.2018
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|04.11.2017
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|30.01.2016
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|22.08.2015
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 2
|16.05.2015
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 1
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 4
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|09.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 2
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|12
|34
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|11
|23
| 4
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|12
|23
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|11
|22
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|11
|22
|7
|Айнтрахт Ф
|11
|20
|8
|Вердер
|12
|16
|9
|Кёльн
|12
|15
|10
|Унион
|12
|15
|11
|Боруссия М
|12
|13
|12
|Фрайбург
|11
|13
|13
|Аугсбург
|12
|10
|14
|Гамбург
|11
|9
|15
|Вольфсбург
|11
|8
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|12
|8
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|12
|7
| 18
Зона вылета
|Майнц
|11
|6