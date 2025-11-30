Спортинг - Эштрела 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 20:00
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
30 Ноября 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Эштрела, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия).
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Эштрела
Амадора
|1
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|2
|пз
|Матеус Рейс
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|52
|пз
|Жоау Симойнш
|10
|пз
|Джени Катамо
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|97
|нп
|Луис Суарес
|40
|вр
|Renan Ribeiro
|30
|зщ
|Луан Патрик
|79
|зщ
|Атанас Чернев
|21
|зщ
|Гильерме Монтоя
|17
|пз
|Жефферсун Энкада
|6
|пз
|Умар Нгом
|19
|пз
|Паулу Морейра
|55
|пз
|Sidny Lopes Cabral
|8
|пз
|Robinho
|99
|нп
|Абрахам Маркус
|98
|нп
|Кикаш
Главные тренеры
|Руй Боржеш
История личных встреч
|29.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|0 : 3
|01.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|5 : 1
|29.03.2024
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|3 : 2
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 0
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 2
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|31.10.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|3 : 5
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|3 : 1
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|11
|31
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|11
|28
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|11
|25
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|11
|23
|5
|Фамаликан
|12
|20
|6
|Морейренсе
|12
|19
|7
|Витория Гимарайнш
|12
|17
|8
|Брага
|11
|16
|9
|Алверка
|12
|14
|10
|Эшторил
|11
|13
|11
|Насьонал
|11
|12
|12
|Риу Аве
|11
|12
|13
|Эштрела
|11
|11
|14
|Санта-Клара
|11
|11
|15
|Каза Пия
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Арока
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Тондела
|11
|6
| 18
Зона вылета
|АВС
|12
|3