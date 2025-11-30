01:26 ()
Онлайн трансляции
Суббота 29 ноября
Воскресенье 30 ноября
Свернуть список

Спортинг - Эштрела 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 20:00
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
30 Ноября 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Спортинг
Эштрела

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Эштрела, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Эштрела
Амадора
1 Португалия вр Руй Силва
22 Испания зщ Иван Фреснеда
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
2 Бразилия пз Матеус Рейс
42 Дания пз Мортен Юльманн
52 Португалия пз Жоау Симойнш
10 Мозамбик пз Джени Катамо
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
97 Колумбия нп Луис Суарес
40 Бразилия вр Renan Ribeiro
30 Бразилия зщ Луан Патрик
79 Болгария зщ Атанас Чернев
21 Португалия зщ Гильерме Монтоя
17 Гвинея-Бисау пз Жефферсун Энкада
6 Мавритания пз Умар Нгом
19 Португалия пз Паулу Морейра
55 Кабо-Верде пз Sidny Lopes Cabral
8 Бразилия пз Robinho
99 Нигерия нп Абрахам Маркус
98 Португалия нп Кикаш
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
29.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Эштрела0 : 3Спортинг
01.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Спортинг5 : 1Эштрела
29.03.2024 Португалия — Примейра 27-й тур Эштрела1 : 2Спортинг
05.11.2023 Португалия — Примейра 10-й тур Спортинг3 : 2Эштрела
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Спортинг3 : 0
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Спортинг3 : 0
08.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 1 : 2Спортинг
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 1Спортинг
31.10.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Спортинг2 : 0
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Эштрела1 : 1
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 3 : 5Эштрела
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Эштрела1 : 2
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 3 : 1Эштрела
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 2 : 0Эштрела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1131
2
Лига чемпионов
Спортинг1128
3
Лига Европы
Бенфика1125
4
Лига конференций
Жил Висенте1123
5 Фамаликан1220
6 Морейренсе1219
7 Витория Гимарайнш1217
8 Брага1116
9 Алверка1214
10 Эшторил1113
11 Насьонал1112
12 Риу Аве1112
13 Эштрела1111
14 Санта-Клара1111
15 Каза Пия129
16
Стыковая зона
Арока119
17
Зона вылета
Тондела116
18
Зона вылета
АВС123

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close