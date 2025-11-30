01:26 ()
Порту - Эшторил 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 22:30
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
30 Ноября 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Порту
Эшторил

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Эшторил, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Эшторил
Эшторил
99 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Алберту Кошта
5 Польша зщ Ян Беднарек
4 Польша зщ Якуб Кивёр
74 Португалия зщ Франсишку Моура
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
22 Аргентина пз Алан Варела
86 Португалия пз Родригу Мора
7 Бразилия нп Виллиам Гомес
9 Испания нп Самуэль Агехова
11 Бразилия нп Пепе
1 Испания вр Хоэль Роблес
5 Бельгия зщ Антеф Тсунги
44 Того зщ Кевен Бома
25 Австрия зщ Феликс Бахер
20 Португалия зщ Gonçalo Faria Costa
22 Португалия пз Pedro Carvalho
10 Шотландия пз Джордан Холсгров
7 Грузия пз Нодар Ломинадзе
12 Португалия нп Жоау Карвалью
19 Португалия нп Andre Lacximicant
14 Франция нп Янис Беграуи
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
30.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Эшторил1 : 2Порту
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Порту4 : 0Эшторил
30.03.2024 Португалия — Примейра 27-й тур Эшторил1 : 0Порту
09.01.2024 Кубок Португалии 1/8 финала Эшторил0 : 4Порту
03.11.2023 Португалия — Примейра 10-й тур Порту0 : 1Эшторил
10.03.2023 Португалия - Примейра 24-й тур Порту3 : 2Эшторил
17.09.2022 Португалия - Примейра 7-й тур Эшторил1 : 1Порту
14.05.2022 Португалия - Примейра 34-й тур Порту2 : 0Эшторил
08.01.2022 Португалия - Примейра 17-й тур Эшторил2 : 3Порту
21.02.2018 Португалия - Примейра 18-й тур Эшторил1 : 3Порту
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Порту3 : 0
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Порту3 : 0
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 0 : 1Порту
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 1 : 1Порту
02.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Порту2 : 1
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Эшторил1 : 2
07.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Эшторил4 : 3
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 0 : 4Эшторил
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Эшторил1 : 1
19.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 1 : 2Эшторил
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1131
2
Лига чемпионов
Спортинг1128
3
Лига Европы
Бенфика1125
4
Лига конференций
Жил Висенте1123
5 Фамаликан1220
6 Морейренсе1219
7 Витория Гимарайнш1217
8 Брага1116
9 Алверка1214
10 Эшторил1113
11 Насьонал1112
12 Риу Аве1112
13 Эштрела1111
14 Санта-Клара1111
15 Каза Пия129
16
Стыковая зона
Арока119
17
Зона вылета
Тондела116
18
Зона вылета
АВС123

