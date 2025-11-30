Порту - Эшторил 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 22:30
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
30 Ноября 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Эшторил, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Эшторил
Эшторил
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|22
|пз
|Алан Варела
|86
|пз
|Родригу Мора
|7
|нп
|Виллиам Гомес
|9
|нп
|Самуэль Агехова
|11
|нп
|Пепе
|1
|вр
|Хоэль Роблес
|5
|зщ
|Антеф Тсунги
|44
|зщ
|Кевен Бома
|25
|зщ
|Феликс Бахер
|20
|зщ
|Gonçalo Faria Costa
|22
|пз
|Pedro Carvalho
|10
|пз
|Джордан Холсгров
|7
|пз
|Нодар Ломинадзе
|12
|нп
|Жоау Карвалью
|19
|нп
|Andre Lacximicant
|14
|нп
|Янис Беграуи
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|4 : 0
|30.03.2024
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|09.01.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 4
|03.11.2023
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|10.03.2023
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 2
|17.09.2022
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 1
|14.05.2022
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 0
|08.01.2022
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|2 : 3
|21.02.2018
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 3
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 0
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 2
|07.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 3
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 4
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|19.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|11
|31
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|11
|28
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|11
|25
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|11
|23
|5
|Фамаликан
|12
|20
|6
|Морейренсе
|12
|19
|7
|Витория Гимарайнш
|12
|17
|8
|Брага
|11
|16
|9
|Алверка
|12
|14
|10
|Эшторил
|11
|13
|11
|Насьонал
|11
|12
|12
|Риу Аве
|11
|12
|13
|Эштрела
|11
|11
|14
|Санта-Клара
|11
|11
|15
|Каза Пия
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Арока
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Тондела
|11
|6
| 18
Зона вылета
|АВС
|12
|3