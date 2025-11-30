Пюник - Арарат 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 17:00
30 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 15-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Пюник
Ереван
Арарат
Ереван
История личных встреч
|22.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|17.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|31-й тур
|5 : 2
|02.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|28.09.2024
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 0
|17.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|11.12.2023
|Армения - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|04.10.2023
|Армения - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 5
|06.08.2023
|Армения - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|22.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 2
|30.11.2022
|Армения - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|25.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|21.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|25.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|21.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|09.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|03.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|27.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 3
|19.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арарат-Армения
|14
|31
| 2
Лига конференций
|Урарту
|15
|29
| 3
Лига конференций
|Алашкерт
|15
|29
|4
|Пюник
|13
|26
|5
|Ноа
|12
|22
|6
|Ван
|14
|20
|7
|БКМА
|14
|12
|8
|Ширак
|14
|10
|9
|Гандзасар
|15
|10
| 10
Зона вылета
|Арарат
|14
|3