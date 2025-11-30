01:26 ()
Пюник - Арарат 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 17:00
30 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 15-й тур
Пюник
Арарат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пюник - Арарат, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пюник
Ереван
Арарат
Ереван
История личных встреч
22.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур Арарат0 : 2Пюник
17.05.2025 Армения — Премьер-лига 31-й тур Пюник5 : 2Арарат
02.11.2024 Армения — Премьер-лига 14-й тур Арарат0 : 2Пюник
28.09.2024 Армения — Премьер-лига 9-й тур Пюник3 : 0Арарат
17.04.2024 Армения - Премьер-лига 29-й тур Арарат0 : 1Пюник
11.12.2023 Армения - Премьер-лига 20-й тур Пюник2 : 2Арарат
04.10.2023 Армения - Премьер-лига 11-й тур Арарат0 : 5Пюник
06.08.2023 Армения - Премьер-лига 2-й тур Пюник1 : 1Арарат
22.04.2023 Армения - Премьер-лига 28-й тур Арарат0 : 2Пюник
30.11.2022 Армения - Премьер-лига 19-й тур Пюник2 : 0Арарат
25.11.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур Пюник1 : 0
21.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Пюник
02.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур 1 : 2Пюник
25.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур Пюник2 : 0
18.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур 2 : 1Пюник
21.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур Арарат1 : 2
09.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур Арарат0 : 0
03.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур Арарат0 : 1
27.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур Арарат0 : 3
19.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур 4 : 0Арарат
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1431
2
Лига конференций
Урарту1529
3
Лига конференций
Алашкерт1529
4 Пюник1326
5 Ноа1222
6 Ван1420
7 БКМА1412
8 Ширак1410
9 Гандзасар1510
10
Зона вылета
Арарат143

Отзывы и комментарии к матчу

