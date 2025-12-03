03:39 ()
Унион - Бавария 03 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 03-12-2025 21:45
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
03 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Унион
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Бавария, которое состоится 03 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Бавария
Мюнхен
1 Дания вр Фредерик Рённов
39 Германия зщ Деррик Кён
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
14 Австрия зщ Леопольд Кверфельд
4 Португалия зщ Диогу Лейте
13 Венгрия пз Андраш Шефер
28 Австрия пз Кристофер Триммель
8 Германия пз Рани Хедира
19 Германия пз Яник Хаберер
23 Сербия нп Андрей Илич
10 Германия нп Ильяс Анса
1 Германия вр Мануэль Нойер
44 Хорватия зщ Йосип Станишич
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
4 Германия зщ Жонатан Та
27 Австрия зщ Конрад Лаймер
8 Германия пз Леон Горецка
6 Германия пз Йозуа Киммих
7 Германия нп Серж Гнабри
17 Франция нп Майкл Олисе
14 Колумбия нп Луис Диас
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
08.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур Унион2 : 2Бавария
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур Унион1 : 1Бавария
02.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур Бавария3 : 0Унион
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Унион1 : 5Бавария
24.01.2024 Германия - Бундеслига 13-й тур Бавария1 : 0Унион
26.02.2023 Германия - Бундеслига 22-й тур Бавария3 : 0Унион
03.09.2022 Германия - Бундеслига 5-й тур Унион1 : 1Бавария
19.03.2022 Германия - Бундеслига 27-й тур Бавария4 : 0Унион
30.10.2021 Германия - Бундеслига 10-й тур Унион2 : 5Бавария
10.04.2021 Германия - Бундеслига 28-й тур Бавария1 : 1Унион
29.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур Унион1 : 2
23.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур 0 : 1Унион
08.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур Унион2 : 2Бавария
01.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур Унион0 : 0
29.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала Унион2 : 1 ДВ
29.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур Бавария3 : 1
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 3 : 1Бавария
22.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур Бавария6 : 2
08.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур Унион2 : 2Бавария
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 2Бавария
Турнирная таблица
1-й раунд
Саарбрюккен
Магдебург
1 : 3
Зонненхоф Гроссаспах
Байер
0 : 4
Гютерсло
Унион
0 : 5
Арминия
Вердер
1 : 0
Пирмазенс
Гамбург
1 : 2 ДВ
Динамо Б
Бохум
1 : 3 ДВ
Балингер
Хайденхайм
0 : 5
Ганза Р
Хоффенхайм
0 : 4
Зандхаузен
РБ Лейпциг
2 : 4
Хемелинген
Вольфсбург
0 : 9
Иллертиссен
Нюрнберг
3 : 3 6 : 5
Айнтрахт Н
Санкт-Паули
0 : 0 2 : 3
Шпортфройнде
Фрайбург
0 : 2
Энерги
Ганновер-96
1 : 0
Любек
Дармштадт 98
1 : 2
Виктория 1904
Падерборн 07
1 : 3
Энгерс 07
Айнтрахт Ф
0 : 5
Айнтрахт 1949
Кайзерслаутерн
0 : 7
Локомотив Лейпциг
Шальке-04
0 : 1 ДВ
Мойзельвиц
Карлсруэ
0 : 5
Блау-Вайс Л
Гройтер Фюрт
0 : 2
Атлас Д
Боруссия М
2 : 3
Ян
Кёльн
1 : 2
Хомбург
Хольштайн
0 : 2
Галлешер
Аугсбург
0 : 2
Ульм 1846
Эльверсберг
0 : 1
Пройссен Мюнстер
Герта
0 : 0 3 : 5
Швайнфурт 05
Фортуна
2 : 4
Динамо Др
Майнц
0 : 1
Рот-Вайсс Эс
Боруссия Д
0 : 1
Айнтрахт Б
Штутгарт
4 : 4 7 : 8
Веен
Бавария
2 : 3
1/16 финала
Вольфсбург
Хольштайн
0 : 1
Герта
Эльверсберг
3 : 0
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
1 : 1 2 : 4
Хайденхайм
Гамбург
0 : 1
Санкт-Паули
Хоффенхайм
2 : 2 8 : 7
Аугсбург
Бохум
0 : 1
Энерги
РБ Лейпциг
1 : 4
Боруссия М
Карлсруэ
3 : 1
Падерборн 07
Байер
2 : 4 ДВ
Майнц
Штутгарт
0 : 2
Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
0 : 1
Иллертиссен
Магдебург
0 : 3
Кёльн
Бавария
1 : 4
Фортуна
Фрайбург
1 : 3
Унион
Арминия
2 : 1 ДВ
Дармштадт 98
Шальке-04
4 : 0
1/8 финала
Боруссия М
Санкт-Паули
02.12
Герта
Кайзерслаутерн
02.12
РБ Лейпциг
Магдебург
02.12
Боруссия Д
Байер
02.12
Фрайбург
Дармштадт 98
03.12
Бохум
Штутгарт
03.12
Унион
Бавария
03.12
Гамбург
Хольштайн
03.12

