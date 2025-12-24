Аль-Наср - Аль-Завраа 24 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 24-12-2025 18:00
24 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Лига Чемпионов АФК 2, Группа D. 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Завраа, которое состоится 24 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов АФК 2, Группа D. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Аль-Завраа
Багдад, Ирак
История личных встреч
|01.10.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 2-й тур
|0 : 2
|23.04.2019
|Лига чемпионов АФК - 2019
|Группа A. 4-й тур
|1 : 2
|08.04.2019
|Лига чемпионов АФК - 2019
|Группа A. 3-й тур
|4 : 1
|26.11.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 5-й тур
|0 : 4
|23.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|9-й тур
|4 : 1
|08.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|1 : 3
|05.11.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 4-й тур
|4 : 0
|01.11.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|7-й тур
|2 : 1
|26.11.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 5-й тур
|2 : 1
|05.11.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 4-й тур
|2 : 1
|22.10.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 3-й тур
|2 : 1
|01.10.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 2-й тур
|0 : 2
|17.09.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 1-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Аль-Васл
|5
|11
| 2
1/8 финала
|Аль-Мухаррак
|5
|7
|3
|Эстегляль
|5
|5
|4
|Аль-Вихдат
|5
|4
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Аль-Ахли
|5
|7
| 2
1/8 финала
|Аль-Хальдия
|5
|6
|3
|Андижан
|5
|5
|4
|Аркадаг
|5
|4
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Аль-Хуссейн
|4
|9
| 2
1/8 финала
|Сепахан
|4
|7
|3
|Ахал
|4
|1
|4
|Мохун Баган
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Аль-Наср
|5
|15
| 2
1/8 финала
|Аль-Завраа
|5
|9
|3
|Истиклол
|5
|6
|4
|Гоа
|5
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Макартур
|6
|13
| 2
1/8 финала
|Конган Ханой
|6
|8
|3
|Тай По
|6
|7
|4
|Бэйцзин Гоань
|6
|5
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Гамба Осака
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Ратчабури
|6
|9
|3
|Намдинь
|6
|9
|4
|Истерн
|6
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Персиб Бандун
|6
|13
| 2
1/8 финала
|Лайон Сити Сейлорс
|6
|10
|3
|Бангкок Юнайтед
|6
|10
|4
|Селангор
|6
|1
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Тампинс Роверс
|6
|16
| 2
1/8 финала
|Пхохан Стилерс
|6
|13
|3
|Патхум Юнайтед
|6
|6
|4
|Кайа
|6
|0