00:55 ()
Свернуть список

Аль-Наср - Аль-Завраа 24 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 24-12-2025 18:00
24 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Лига Чемпионов АФК 2, Группа D. 6-й тур
Аль-Наср
Аль-Завраа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Завраа, которое состоится 24 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Чемпионов АФК 2, Группа D. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Аль-Завраа
Багдад, Ирак
История личных встреч
01.10.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 2-й тур Аль-Завраа0 : 2Аль-Наср
23.04.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 Группа A. 4-й тур Аль-Завраа1 : 2Аль-Наср
08.04.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 Группа A. 3-й тур Аль-Наср4 : 1Аль-Завраа
26.11.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 5-й тур 0 : 4Аль-Наср
23.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 9-й тур Аль-Наср4 : 1
08.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур 1 : 3Аль-Наср
05.11.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 4-й тур Аль-Наср4 : 0
01.11.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 7-й тур Аль-Наср2 : 1
26.11.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 5-й тур Аль-Завраа2 : 1
05.11.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 4-й тур Аль-Завраа2 : 1
22.10.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 3-й тур 2 : 1Аль-Завраа
01.10.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 2-й тур Аль-Завраа0 : 2Аль-Наср
17.09.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 1-й тур 0 : 2Аль-Завраа
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Васл511
2
1/8 финала
Аль-Мухаррак57
3 Эстегляль55
4 Аль-Вихдат54
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Ахли57
2
1/8 финала
Аль-Хальдия56
3 Андижан55
4 Аркадаг54
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Хуссейн49
2
1/8 финала
Сепахан47
3 Ахал41
4 Мохун Баган00
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Наср515
2
1/8 финала
Аль-Завраа59
3 Истиклол56
4 Гоа50
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Макартур613
2
1/8 финала
Конган Ханой68
3 Тай По67
4 Бэйцзин Гоань65
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Гамба Осака618
2
1/8 финала
Ратчабури69
3 Намдинь69
4 Истерн60
Группа G
КомандаИО
1
1/8 финала
Персиб Бандун613
2
1/8 финала
Лайон Сити Сейлорс610
3 Бангкок Юнайтед610
4 Селангор61
Группа H
КомандаИО
1
1/8 финала
Тампинс Роверс616
2
1/8 финала
Пхохан Стилерс613
3 Патхум Юнайтед66
4 Кайа60

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close