Вест Хэм Юнайтед - Фулхэм 27 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 27-12-2025 17:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
27 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Фулхэм, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Фулхэм
Лондон
23 Франция вр Альфонс Ареола
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
3 Англия зщ Макс Килман
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
5 Бразилия зщ Игор
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
32 Англия пз Фредди Поттс
10 Бразилия пз Лукас Пакета
27 Франция пз Сунгуту Магасса
20 Англия нп Джаррод Боуэн
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
1 Германия вр Бернд Лено
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
15 Испания зщ Хорхе Куэнка
33 США зщ Энтони Робинсон
20 Сербия пз Саша Лукич
16 Норвегия пз Сандер Берге
32 Англия пз Эмиль Смит-Роу
22 Бразилия пз Кевин
8 Уэльс нп Гарри Уилсон
7 Мексика нп Рауль Хименес
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Португалия Марку Силва
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2Фулхэм
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Фулхэм1 : 1Вест Хэм Юнайтед
14.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Фулхэм
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Фулхэм5 : 0Вест Хэм Юнайтед
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Фулхэм0 : 1Вест Хэм Юнайтед
09.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1Фулхэм
06.02.2021 Англия - Премьер-лига 23-й тур Фулхэм0 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.11.2020 Англия - Премьер-лига 8-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Фулхэм
22.02.2019 Англия - Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1Фулхэм
15.12.2018 Англия - Премьер-лига 17-й тур Фулхэм0 : 2Вест Хэм Юнайтед
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 3 : 0Вест Хэм Юнайтед
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 3
07.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
04.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2
22.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Фулхэм1 : 0
17.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 2 : 1Фулхэм
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 3Фулхэм
07.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Фулхэм1 : 2
02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Фулхэм4 : 5
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1739
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1737
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1736
4
Лига чемпионов
Челси1729
5
Лига Европы
Ливерпуль1729
6 Сандерленд1727
7 Манчестер Юнайтед1726
8 Кристал Пэлас1726
9 Брайтон энд Хоув Альбион1724
10 Эвертон1724
11 Ньюкасл Юнайтед1723
12 Брентфорд1723
13 Фулхэм1723
14 Тоттенхэм Хотспур1722
15 Борнмут1722
16 Лидс Юнайтед1719
17 Ноттингем Форест1718
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1713
19
Зона вылета
Бёрнли1711
20
Зона вылета
Вулверхэмптон172

