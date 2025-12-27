Вест Хэм Юнайтед - Фулхэм 27 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 27-12-2025 17:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
27 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Фулхэм, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Фулхэм
Лондон
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|3
|зщ
|Макс Килман
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|5
|зщ
|Игор
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|32
|пз
|Фредди Поттс
|10
|пз
|Лукас Пакета
|27
|пз
|Сунгуту Магасса
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|15
|зщ
|Хорхе Куэнка
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|20
|пз
|Саша Лукич
|16
|пз
|Сандер Берге
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|22
|пз
|Кевин
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|7
|нп
|Рауль Хименес
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Марку Силва
История личных встреч
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 0
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 1
|09.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|07.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|22.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|15.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|07.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|04.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|22.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|17.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 1
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|07.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|39
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|17
|37
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|17
|36
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|17
|29
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|17
|29
|6
|Сандерленд
|17
|27
|7
|Манчестер Юнайтед
|17
|26
|8
|Кристал Пэлас
|17
|26
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|24
|10
|Эвертон
|17
|24
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Фулхэм
|17
|23
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|17
|22
|15
|Борнмут
|17
|22
|16
|Лидс Юнайтед
|17
|19
|17
|Ноттингем Форест
|17
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|17
|2