Стало известно, кем «Атлетико» хочет заменить Морату

Дата публикации: 17-07-2024

«Атлетико» определился с кандидатами, которые могут заменить в команде Альваро Морату.



«Marca» информирует, что «матрасники» интересуются Александром Серлотом из «Вильярреала», Артемом Довбиком, выступающим за «Жирону», и Хулианом Альваресом, представляющим «Манчестер Сити».



Основным для «Атлетико» является вариант с подписанием Довбика. «Жирона» готова продать своего центрфорварда за сумму не более 40 млн евро, что мадридцев устраивает. В «Вильярреале» и «Сити» не хотят расставаться со своими игроками, поэтому переговоры с ними будут более проблемными.



В прошлом сезоне Довбик отметился 25 забитыми мячами и 10 ассистами в 41 встрече за каталонский клуб.



Контракт с нападающим истекает в 2028 году. «Трансфермаркт» оценивает украинца в 35 000 000 евро.