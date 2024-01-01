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Эйбар - Леванте 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания), вместимость: 8050
02 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Сегунда, 3-й тур
Эйбар
Леванте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эйбар - Леванте, которое состоится 02 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Сегунда, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эйбар
Эйбар
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
Испания Хосеба Эчеберия
Испания Хулиан Фернандес Калеро
История личных встреч
11.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур Леванте2 : 2Эйбар
25.11.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 17-й тур Эйбар3 : 1Леванте
09.04.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 35-й тур Эйбар1 : 1Леванте
18.12.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 21-й тур Леванте0 : 0Эйбар
10.04.2021 Испания - Примера 30-й тур Эйбар0 : 1Леванте
10.01.2021 Испания - Примера 18-й тур Леванте2 : 1Эйбар
29.02.2020 Испания - Примера 26-й тур Эйбар3 : 0Леванте
21.09.2019 Испания - Примера 5-й тур Леванте0 : 0Эйбар
31.03.2019 Испания - Примера 29-й тур Леванте2 : 2Эйбар
09.12.2018 Испания - Примера 15-й тур Эйбар4 : 4Леванте
23.08.2024 Испания — Сегунда 2-й тур 2 : 2Эйбар
17.08.2024 Испания — Сегунда 1-й тур Эйбар1 : 0
12.06.2024 Испания - Сегунда Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч Эйбар0 : 2
08.06.2024 Испания - Сегунда Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч 0 : 0Эйбар
02.06.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Эйбар4 : 3
24.08.2024 Испания — Сегунда 2-й тур Леванте1 : 1
18.08.2024 Испания — Сегунда 1-й тур 1 : 2Леванте
02.06.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур 0 : 0Леванте
26.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур Леванте2 : 2
18.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур 0 : 0Леванте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Уэска39
2
Повышение
Сарагоса37
3
Плей-офф за повышение
Альбасете36
4
Плей-офф за повышение
Расинг35
5
Плей-офф за повышение
Малага35
6
Плей-офф за повышение
Альмерия35
7 Мирандес35
8 Кастельон34
9 Эйбар24
10 Овьедо34
11 Леванте24
12 Эльденсе34
13 Бургос34
14 Депортиво33
15 Картахена33
16 Гранада33
17 Спортинг Хихон32
18 Кадис32
19
Зона вылета
Кордова21
20
Зона вылета
Тенерифе31
21
Зона вылета
Расинг Ф31
22
Зона вылета
Эльче20

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