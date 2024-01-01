Эйбар - Леванте 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания), вместимость: 8050
02 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Сегунда, 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эйбар - Леванте, которое состоится 02 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Сегунда, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эйбар
Эйбар
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
|Хосеба Эчеберия
|Хулиан Фернандес Калеро
История личных встреч
|11.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|2 : 2
|25.11.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 17-й тур
|3 : 1
|09.04.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 35-й тур
|1 : 1
|18.12.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|0 : 0
|10.04.2021
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|10.01.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 1
|29.02.2020
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 0
|21.09.2019
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 0
|31.03.2019
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 2
|09.12.2018
|Испания - Примера
|15-й тур
|4 : 4
|23.08.2024
|Испания — Сегунда
|2-й тур
|2 : 2
|17.08.2024
|Испания — Сегунда
|1-й тур
|1 : 0
|12.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 2
|08.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|02.06.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|4 : 3
|24.08.2024
|Испания — Сегунда
|2-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Испания — Сегунда
|1-й тур
|1 : 2
|02.06.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|0 : 0
|26.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|2 : 2
|18.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Уэска
|3
|9
| 2
Повышение
|Сарагоса
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Альбасете
|3
|6
| 4
Плей-офф за повышение
|Расинг
|3
|5
| 5
Плей-офф за повышение
|Малага
|3
|5
| 6
Плей-офф за повышение
|Альмерия
|3
|5
|7
|Мирандес
|3
|5
|8
|Кастельон
|3
|4
|9
|Эйбар
|2
|4
|10
|Овьедо
|3
|4
|11
|Леванте
|2
|4
|12
|Эльденсе
|3
|4
|13
|Бургос
|3
|4
|14
|Депортиво
|3
|3
|15
|Картахена
|3
|3
|16
|Гранада
|3
|3
|17
|Спортинг Хихон
|3
|2
|18
|Кадис
|3
|2
| 19
Зона вылета
|Кордова
|2
|1
| 20
Зона вылета
|Тенерифе
|3
|1
| 21
Зона вылета
|Расинг Ф
|3
|1
| 22
Зона вылета
|Эльче
|2
|0