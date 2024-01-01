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Эльче - Кордова 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
02 Сентября 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Сегунда, 3-й тур
Эльче
Кордова

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Кордова, которое состоится 02 Сентября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Сегунда, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Кордова
Кордова
История личных встреч
07.04.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 33-й тур Эльче1 : 0Кордова
01.12.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 16-й тур Кордова1 : 1Эльче
16.10.2018 Кубок Испании 3-й раунд Эльче1 : 4Кордова
02.04.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 32-й тур Кордова1 : 0Эльче
22.10.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 11-й тур Эльче1 : 1Кордова
21.05.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур Кордова3 : 1Эльче
18.12.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 18-й тур Эльче2 : 1Кордова
12.04.2015 Испания - Примера 31-й тур Кордова0 : 2Эльче
23.11.2014 Испания - Примера 12-й тур Эльче2 : 2Кордова
25.08.2024 Испания — Сегунда 2-й тур 1 : 0Эльче
18.08.2024 Испания — Сегунда 1-й тур Эльче0 : 1
02.06.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур 2 : 0Эльче
26.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур Эльче1 : 2
17.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур 1 : 1Эльче
26.08.2024 Испания — Сегунда 2-й тур Кордова2 : 2
16.08.2024 Испания — Сегунда 1-й тур 1 : 0Кордова
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Кордова
12.11.2022 Кубок Испании 1-й раунд 3 : 0Кордова
01.12.2021 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 1 ДВ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Уэска39
2
Повышение
Сарагоса37
3
Плей-офф за повышение
Альбасете36
4
Плей-офф за повышение
Расинг35
5
Плей-офф за повышение
Малага35
6
Плей-офф за повышение
Альмерия35
7 Мирандес35
8 Кастельон34
9 Эйбар24
10 Овьедо34
11 Леванте24
12 Эльденсе34
13 Бургос34
14 Депортиво33
15 Картахена33
16 Гранада33
17 Спортинг Хихон32
18 Кадис32
19
Зона вылета
Кордова21
20
Зона вылета
Тенерифе31
21
Зона вылета
Расинг Ф31
22
Зона вылета
Эльче20

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