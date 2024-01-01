Эльче - Кордова 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
02 Сентября 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Сегунда, 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Кордова, которое состоится 02 Сентября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Сегунда, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльче
Эльче
Кордова
Кордова
История личных встреч
|07.04.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 33-й тур
|1 : 0
|01.12.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|1 : 1
|16.10.2018
|Кубок Испании
|3-й раунд
|1 : 4
|02.04.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 32-й тур
|1 : 0
|22.10.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|1 : 1
|21.05.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|3 : 1
|18.12.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|2 : 1
|12.04.2015
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 2
|23.11.2014
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 2
|25.08.2024
|Испания — Сегунда
|2-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Испания — Сегунда
|1-й тур
|0 : 1
|02.06.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|2 : 0
|26.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|1 : 2
|17.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|1 : 1
|26.08.2024
|Испания — Сегунда
|2-й тур
|2 : 2
|16.08.2024
|Испания — Сегунда
|1-й тур
|1 : 0
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|12.11.2022
|Кубок Испании
|1-й раунд
|3 : 0
|01.12.2021
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 1 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Уэска
|3
|9
| 2
Повышение
|Сарагоса
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Альбасете
|3
|6
| 4
Плей-офф за повышение
|Расинг
|3
|5
| 5
Плей-офф за повышение
|Малага
|3
|5
| 6
Плей-офф за повышение
|Альмерия
|3
|5
|7
|Мирандес
|3
|5
|8
|Кастельон
|3
|4
|9
|Эйбар
|2
|4
|10
|Овьедо
|3
|4
|11
|Леванте
|2
|4
|12
|Эльденсе
|3
|4
|13
|Бургос
|3
|4
|14
|Депортиво
|3
|3
|15
|Картахена
|3
|3
|16
|Гранада
|3
|3
|17
|Спортинг Хихон
|3
|2
|18
|Кадис
|3
|2
| 19
Зона вылета
|Кордова
|2
|1
| 20
Зона вылета
|Тенерифе
|3
|1
| 21
Зона вылета
|Расинг Ф
|3
|1
| 22
Зона вылета
|Эльче
|2
|0