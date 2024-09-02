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Ротор - Чайка 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
02 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 8-й тур
Главный судья: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург, Россия);
РоторЧайка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Чайка, которое состоится 02 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
26.05.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 16-й тур Чайка3 : 1Ротор
14.04.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 8-й тур Ротор0 : 0Чайка
05.11.2023 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 17-й тур Чайка0 : 1Ротор
09.09.2023 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 9-й тур Ротор0 : 0Чайка
28.05.2023 Вторая лига - Группа 1 Подгруппа А. 4-й тур Чайка2 : 1Ротор
15.04.2023 Вторая лига - Группа 1 Группа 1. 24-й тур Чайка0 : 0Ротор
09.10.2022 Вторая лига - Группа 1 Группа 1. 12-й тур Ротор0 : 0Чайка
07.09.2019 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Чайка2 : 1Ротор
07.05.2017 Второй дивизион - Юг 26-й тур Чайка2 : 0Ротор
16.10.2016 Второй дивизион - Юг 12-й тур Ротор0 : 3Чайка
26.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур 2 : 2Ротор
16.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Ротор2 : 0
11.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 1Ротор
04.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 1 : 0Ротор
29.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Ротор0 : 1
25.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Чайка2 : 0
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур 2 : 0Чайка
11.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Чайка2 : 2
03.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 1 : 1Чайка
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Чайка4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т818
2
Повышение
Урал817
3
Стыковая зона
Торпедо М816
4
Стыковая зона
Балтика813
5 Сочи813
6 Чайка712
7 Нефтехимик812
8 Ротор711
9 Родина811
10 Сокол811
11 Енисей89
12 КАМАЗ88
13 Алания88
14 Черноморец88
15 Уфа86
16
Зона вылета
Шинник86
17
Зона вылета
Тюмень85
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск85

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