Ротор - Чайка 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
02 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 8-й тур
Главный судья: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Чайка, которое состоится 02 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротор
Волгоград
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
|26.05.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 16-й тур
|3 : 1
|14.04.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 8-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 17-й тур
|0 : 1
|09.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 9-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Вторая лига - Группа 1
|Подгруппа А. 4-й тур
|2 : 1
|15.04.2023
|Вторая лига - Группа 1
|Группа 1. 24-й тур
|0 : 0
|09.10.2022
|Вторая лига - Группа 1
|Группа 1. 12-й тур
|0 : 0
|07.09.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|2 : 1
|07.05.2017
|Второй дивизион - Юг
|26-й тур
|2 : 0
|16.10.2016
|Второй дивизион - Юг
|12-й тур
|0 : 3
|26.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|2 : 2
|16.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 0
|11.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 0
|29.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|25.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 0
|11.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 2
|03.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|28.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|8
|18
| 2
Повышение
|Урал
|8
|17
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|8
|16
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|8
|13
|5
|Сочи
|8
|13
|6
|Чайка
|7
|12
|7
|Нефтехимик
|8
|12
|8
|Ротор
|7
|11
|9
|Родина
|8
|11
|10
|Сокол
|8
|11
|11
|Енисей
|8
|9
|12
|КАМАЗ
|8
|8
|13
|Алания
|8
|8
|14
|Черноморец
|8
|8
|15
|Уфа
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Шинник
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|8
|5
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|8
|5