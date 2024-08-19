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Гюндоган завершил карьеру в сборной Германии

Дата публикации: 19-08-2024

Илкай Гюндоган больше не сыграет в футболке «бундестим». Об этом хавбек поведал на своей странице в соцсети «X».

«Я думал несколько недель и принял решение, что следует завершить выступления за сборную. Я с неописуемой гордостью буду помнить 82 игры за свою страну – о таком количестве матчей я не мог даже мечтать, когда в 2011 году впервые сыграл за национальную команду», - написал футболист.

Следует отметить, что в 82 встречах за сборную Германии полузащитник отличился 19 раз, а на ЧЕ-2024 был ее капитаном.

В настоящий момент Гюндоган выступает за «Барселону», с которой его связывают трудовые отношения до июня 2025 года. «Трансфермаркт» оценивает немца в 15 000 000 евро.

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