Гюндоган завершил карьеру в сборной Германии

Дата публикации: 19-08-2024

Илкай Гюндоган больше не сыграет в футболке «бундестим». Об этом хавбек поведал на своей странице в соцсети «X».



«Я думал несколько недель и принял решение, что следует завершить выступления за сборную. Я с неописуемой гордостью буду помнить 82 игры за свою страну – о таком количестве матчей я не мог даже мечтать, когда в 2011 году впервые сыграл за национальную команду», - написал футболист.



Следует отметить, что в 82 встречах за сборную Германии полузащитник отличился 19 раз, а на ЧЕ-2024 был ее капитаном.



В настоящий момент Гюндоган выступает за «Барселону», с которой его связывают трудовые отношения до июня 2025 года. «Трансфермаркт» оценивает немца в 15 000 000 евро.