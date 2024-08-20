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Лукман согласовал условия контракта с «ПСЖ»

Дата публикации: 20-08-2024

Карьера Адемолы Лукмана может продолжиться в «Пари Сен-Жермен».

Согласно информации, появившейся в аккаунте Николо Скиры в социальной сети «Х», нападающий договорился с парижанами по условиям личного контракта. Соглашение с нигерийцем будет рассчитано на 5 лет. В Париже зарплата Лукмана составит 5 млн евро за сезон, что почти в три раза больше, чем в «Аталанте», где он получает 1,8 млн евро.

Вскоре «ПСЖ» сделает первое официальное предложение бергамаскам.

За итальянскую команду Лукман выступает с лета 2022 года. За его трансфер «Аталанта» заплатила «Лейпцигу» € 9,35 млн евро. В минувшем сезоне 26-летний нигериец отличился 17 раз и сделал 10 ассистов в 45 встречах. Его трудовой договор с «чёрно-синими» действует до лета 2026 года.

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