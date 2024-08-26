«Химки» подписали игрока олимпийской сборной Узбекистана

Дата публикации: 26-08-2024

«Химки» пополнились Алишером Одиловым, ранее выступавшим в составе ташкентского «Олимпика».



«Рады приветствовать в «красно-черной» семье, Алишер!» - написала в Telegram-канале пресс-служба подмосковной команды.



Одилов обучался футболу в структуре «Пахтакора». В «Олимпик» он перебрался в 2022 году в ранге свободного агента. «Химкам» также не пришлось платить за его трансфер.



В нынешнем сезоне на счету 23-летнего вингера 14 встреч (4 забитых мяча, 1 результативная передача). Рыночный ценник на игрока равняется 600 000 евро (Transfermarkt.de).



Одилов – участник Олимпиады-2024 в составе сборной Узбекистана. На счету Алишера 2 матча, в которых он отметился одним забитым голом.