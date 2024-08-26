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«Химки» подписали игрока олимпийской сборной Узбекистана

Дата публикации: 26-08-2024

«Химки» пополнились Алишером Одиловым, ранее выступавшим в составе ташкентского «Олимпика».

«Рады приветствовать в «красно-черной» семье, Алишер!» - написала в Telegram-канале пресс-служба подмосковной команды.

Одилов обучался футболу в структуре «Пахтакора». В «Олимпик» он перебрался в 2022 году в ранге свободного агента. «Химкам» также не пришлось платить за его трансфер.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего вингера 14 встреч (4 забитых мяча, 1 результативная передача). Рыночный ценник на игрока равняется 600 000 евро (Transfermarkt.de).

Одилов – участник Олимпиады-2024 в составе сборной Узбекистана. На счету Алишера 2 матча, в которых он отметился одним забитым голом.

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