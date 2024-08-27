«Арсенал» объявил о переходе Мерино из «Реала Сосьедад»

Дата публикации: 27-08-2024

«Арсенал» подписал Микеля Мерино, ранее принадлежавшего «Реалу Сосьедад». Информацию лондонцы разместили на своем сайте.



Ранее СМИ писали, что переход полузащитника обойдется «пушкарям» в 32 млн фунтов прямых выплат и 5 миллионов в формате бонусов (всего порядка 44 млн евро).



За «Реал Сосьедад» Мерино, являющийся воспитанником «Осасуны», выступал с 2018 года. Всего в активе 28-летнего исполнителя 242 встречи в составе испанского клуба (27 забитых мячей, 30 результативных передач).



Рыночный ценник на Мерино равняется 50 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).



За сборную Испании хавбек впервые сыграл в 2020 году. В составе «фурии рохи» Мерино завоевал золотые медали Евро-2024.