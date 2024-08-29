«Наполи» объявил о переходе Лукаку из «Челси»

Дата публикации: 29-08-2024

«Наполи» оформил переход Ромелу Лукаку. О подписании 3-летнего контракта с бельгийцем «адзурри» сообщили в соцсетях.



Ранее Фабрицио Романо писал, что «Челси», владевший правами на центрфорварда, получит € 30 млн. Помимо этой суммы, «синие» смогут рассчитывать еще на 15 млн евро бонусных выплат.



Сезон 2023/2024 Лукаку провел в аренде в «Роме». В футболке римской команды нападающий появлялся на поле в 47 встречах, в которых отличился 21 раз и отдал 4 голевые передачи.



Ориентировочный ценник на Лукаку составляет 30 000 000 евро (данные с портала Transfermarkt.de).



«Наполи» не слишком удачно стартовал в сезоне 2024/2025. По итогам 2 туров команда Антонио Конте расположилась на 11-й строчке в Серии А с тремя набранными очками.