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ПАОК хотел купить Мендеса из ЦСКА

Дата публикации: 01-09-2024

ПАОК проявлял предметный интерес к Виктору Мендесу. По данным Telegram-канала «Заметки Клинса о ЦСКА», представители греческой команды вышли на «армейцев» с конкретным предложением. За опорника «двуглавые орлы севера» готовы были заплатить 3 млн евро. Однако размер компенсации не устроил москвичей, которые рассчитывали получить с его продажи не меньше 5 миллионов.

ЦСКА выкупил права на Мендеса у чилийской «Эспаньолы» в 2022 году за € 2,5 млн. В текущем сезоне хавбек еще не появлялся на поле в составе «красно-синих» в официальных играх.

Трудовые отношения чилийца с московской командой действуют до 2026 года. Соглашение включает опцию продления еще на 1 сезон.

Ранее сообщалось, что «Химки» могут арендовать Мендеса до лета 2025-го.

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