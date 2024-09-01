ПАОК хотел купить Мендеса из ЦСКА

Дата публикации: 01-09-2024

ПАОК проявлял предметный интерес к Виктору Мендесу. По данным Telegram-канала «Заметки Клинса о ЦСКА», представители греческой команды вышли на «армейцев» с конкретным предложением. За опорника «двуглавые орлы севера» готовы были заплатить 3 млн евро. Однако размер компенсации не устроил москвичей, которые рассчитывали получить с его продажи не меньше 5 миллионов.



ЦСКА выкупил права на Мендеса у чилийской «Эспаньолы» в 2022 году за € 2,5 млн. В текущем сезоне хавбек еще не появлялся на поле в составе «красно-синих» в официальных играх.



Трудовые отношения чилийца с московской командой действуют до 2026 года. Соглашение включает опцию продления еще на 1 сезон.



Ранее сообщалось, что «Химки» могут арендовать Мендеса до лета 2025-го.