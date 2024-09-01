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Тихонов может возглавить клуб РПЛ

Дата публикации: 01-09-2024

Андрей Тихонов, работающий тренером «Енисея», может получить назначение в «Крылья Советов».

Как пишет ресурс «Legalbet», если в самарской команде решат расстаться с Игорем Осинькиным, в настоящий момент возглавляющим клуб, новым наставником может стать Тихонов. Примечательно, что специалист уже работал с «Крыльями» в 2017-2018 годах.

«Зелёно-бело-синие» провалили старт сезона 2024/2025. По итогам 7 туров подопечные Осинькина расположились на 10-й строчке в РПЛ с шестью набранными очками. 1-го сентября «Крылья Советов» проиграли махачкалинскому «Динамо» (0:1).

Осинькин связан с самарцами контрактом до завершения сезона 2024/2025.

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