Симакан стал одноклубником Роналду

Дата публикации: 02-09-2024

На сайте «Аль-Насра» появилась информация о подписании Мохамеда Симакана. Информация об условиях сделки отсутствует.



Согласно данным, размещенным на портале Transfermarkt.de, сумма трансфера составила 45 млн евро. При этом рыночный ценник на 24-летнего футболиста равняется 35 000 000 евро.



Симакан является воспитанником «Страсбура». В 2021 году защитник пополнил состав «Лейпцига». За немецкую команду он провел 122 встречи, отметившись в них 7 забитыми мячами и 13 результативными передачами.



В «Аль-Насре» одноклубниками Симакана будут такие известные игроки как Криштиану Роналду, Садио Мане, Марсело Брозович и Эмерик Ляпорт.