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«Локомотив» объявил о продлении контракта с Пиняевым

Дата публикации: 05-09-2024

«Локомотив» пролонгировал сотрудничество с Сергеем Пиняевым, о чем сообщила пресс-служба команды. Вингер подписал с «железнодорожниками» новое соглашение до конца сезона 2027/2028.

«Желаем Сергею двигаться поступательно вперед и побеждать с «Локо», - написала пресс-служба москвичей в Telegram-канале клуба.

Пиняев воспитывался в системе «Чертаново». Состав «Локомотива» он пополнил в 2023 году, перебравшись из «Крыльев Советов» за 2,6 млн евро. В сезоне 2024/2025 на счету футболиста 8 встреч в составе «красно-зелёных», в которых он отметился 1 забитым мячом и 2 ассистами.

Рыночный ценник на 19-летнего россиянина равняется 8 млн евро («Transfermarkt»). Прежнее соглашение Пинева с «Локо» истекало в декабре 2026 года.

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