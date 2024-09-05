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Осимхен перешел в «Галатасарай»

Дата публикации: 05-09-2024

Карьера Виктора Осимхена из «Наполи» продолжится в «Галатасарае». Клубы заключили арендное соглашение. Информацию в социальной сети «X» разместил Фабрицио Романо.

Сообщается, что нигериец дал окончательное согласие на трансфер. Его трудовой договор с турецкой командой будет действовать до конца сезона. Помимо этого, Осимхену удалось согласовать с неаполитанцами снижение размера отступных за него на 55 млн евро (до 75 млн евро). У «Наполи» будет возможность пролонгировать контракт с форвардом до 2027 года.

У «Галатасарая» не будет возможности выкупить Осимхена. При этом «львам» придется выплачивать 9 из 10 млн евро, положенных футболисту в качестве зарплаты.

Ранее «Наполи» исключил Осимхена из состава на текущий сезон, а его номер был отдан Ромелу Лукаку.

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