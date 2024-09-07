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«Реал» хочет перехватить Киммиха у «Барселоны»

Дата публикации: 07-09-2024

Следующим клубом Йозуа Киммиха может стать «Реал». Информацией поделилось издание «Mundo Deportivo».

Мадридцы входят в число претендентов на 29-летнего полузащитника «Баварии». Ранее СМИ писали об интересе к Киммиху со стороны «Барселоны».

В «Баварию» футболист перебрался из «Штутгарта» в 2015 году. В нынешнем сезоне в его активе три поединка за мюнхенскую команду (без результативных действий).

Действующий контракт Киммиха с «красно-белыми» истекает следующим летом. Ориентировочный ценник на хавбека составляет 50 000 000 евро (источник – «Трансфермаркт»).

Дебют Киммиха за сборную Германии состоялся в 2016 году. Всего за национальную команду Йозуа провел 91 матч (6 забитых голов).

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