«Реал» хочет перехватить Киммиха у «Барселоны»

Дата публикации: 07-09-2024

Следующим клубом Йозуа Киммиха может стать «Реал». Информацией поделилось издание «Mundo Deportivo».



Мадридцы входят в число претендентов на 29-летнего полузащитника «Баварии». Ранее СМИ писали об интересе к Киммиху со стороны «Барселоны».



В «Баварию» футболист перебрался из «Штутгарта» в 2015 году. В нынешнем сезоне в его активе три поединка за мюнхенскую команду (без результативных действий).



Действующий контракт Киммиха с «красно-белыми» истекает следующим летом. Ориентировочный ценник на хавбека составляет 50 000 000 евро (источник – «Трансфермаркт»).



Дебют Киммиха за сборную Германии состоялся в 2016 году. Всего за национальную команду Йозуа провел 91 матч (6 забитых голов).