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Мангаш прошел медосмотр для трансфера в «Спартак»

Дата публикации: 09-09-2024

В ближайшее время Рикарду Мангаш станет игроком «Спартака». Сделка по переходу защитника «Витории Гимарайнш» в московскую команду близка к завершению.

«Metaratings» утверждает, что медосмотр португальца для «красно-белых» завершился. В скором времени он заключит со «Спартаком» договор. За переход Мангаша москвичи заплатят 2,5 млн евро. Помимо этого, «Витория» сможет рассчитывать на 15-процентную долю от суммы последующей продажи соотечественника.

Мангаш – воспитанник академии «Бенфики». Состав «Витории» он пополнил летом 2023 года. Сумма трансфера составила 0,9 млн евро. В сезоне 2024/2025 левый фулбек провел поучаствовал в 10 играх (4 забитых мяча, 2 голевых паса).

Портал Transfermarkt.de оценивает Мангаша в 4 000 000 евро.

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