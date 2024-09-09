Мангаш прошел медосмотр для трансфера в «Спартак»

Дата публикации: 09-09-2024

В ближайшее время Рикарду Мангаш станет игроком «Спартака». Сделка по переходу защитника «Витории Гимарайнш» в московскую команду близка к завершению.



«Metaratings» утверждает, что медосмотр португальца для «красно-белых» завершился. В скором времени он заключит со «Спартаком» договор. За переход Мангаша москвичи заплатят 2,5 млн евро. Помимо этого, «Витория» сможет рассчитывать на 15-процентную долю от суммы последующей продажи соотечественника.



Мангаш – воспитанник академии «Бенфики». Состав «Витории» он пополнил летом 2023 года. Сумма трансфера составила 0,9 млн евро. В сезоне 2024/2025 левый фулбек провел поучаствовал в 10 играх (4 забитых мяча, 2 голевых паса).



Портал Transfermarkt.de оценивает Мангаша в 4 000 000 евро.