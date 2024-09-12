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Источник: игрок ЦСКА перейдет в «Крылья Советов»

Дата публикации: 12-09-2024

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Ивана Карпова, карьера Виктора Мендеса продолжится в «Крыльях Советов». Хавбек ЦСКА отправится в Самару в рамках арендного соглашения, предусматривающего возможность выкупа.

«Армейцы» подписали чилийца в июле 2022 года, выкупив его контракт у «Эспаньолы». Сумма трансфера составила 2 000 000 евро. В стартовавшем сезоне футболист не появлялся на поле в составе ЦСКА в официальных играх.

Ориентировочная стоимость 24-летнего опорника составляет 4,5 млн евро (Transfermarkt.de).

За сборную Чили Мендес дебютировал в 2021 году. Всего в его активе 12 встреч за национальную команду (без забитых мячей).

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