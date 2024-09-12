«Манчестер Сити» предложит новый контракт Родри

Дата публикации: 12-09-2024

«TodoFichajes» информирует, что «Манчестер Сити» хочет сохранить Родри, который является одним из ключевых игроков команды.



«Горожане» готовят для испанца новое соглашение, предполагающее изменение финансовых условий. После продления сотрудничества Родри будет получать 23,5 млн евро за сезон.



Вместе с тем для хавбека важна не только финансовая, но и другие составляющие, включая будущее Гвардиолы в клубе.



Трудовые отношения испанца с «небесно-голубыми» истекают в 2027 году. В текущем сезоне у 28-летнего футболиста еще нет официальных матчей за «Ман Сити».



Рыночный ценник на опорного полузащитника составляет 130 млн евро (по версии «Transfermarkt»).



В этом году Родри считается одним из основных претендентов на «Золотой мяч».