Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой
Дата публикации: 12-09-2024
Дани Ольмо может оказаться вне игры во второй части сезона.
«Marca» пишет, что «Барселоне» удалось повысить зарплатный лимит благодаря активной финансовой работе. Тем не менее каталонцы пока не укладываются в правило «1:1». Если в скором времени «сине-гранатовые» не изменят ситуацию, то заявить Ольмо на вторую половину сезона 2024/2025 клуб не сможет.
Состав «сине-гранатовых» атакующий хавбек пополнил минувшим летом, перебравшись из «Лейпцига». За его переход «быки» получили 55 млн евро.
В текущей кампании в активе испанца 2 встречи в футболке «Барсы» (2 забитых мяча).
Срок действия трудового договора Ольмо с каталонцами ограничен июнем 2030 года. «Трансфермаркт» оценивает 26-летнего полузащитника в € 60 млн.