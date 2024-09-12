Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой

Дата публикации: 12-09-2024

Дани Ольмо может оказаться вне игры во второй части сезона.



«Marca» пишет, что «Барселоне» удалось повысить зарплатный лимит благодаря активной финансовой работе. Тем не менее каталонцы пока не укладываются в правило «1:1». Если в скором времени «сине-гранатовые» не изменят ситуацию, то заявить Ольмо на вторую половину сезона 2024/2025 клуб не сможет.



Состав «сине-гранатовых» атакующий хавбек пополнил минувшим летом, перебравшись из «Лейпцига». За его переход «быки» получили 55 млн евро.



В текущей кампании в активе испанца 2 встречи в футболке «Барсы» (2 забитых мяча).



Срок действия трудового договора Ольмо с каталонцами ограничен июнем 2030 года. «Трансфермаркт» оценивает 26-летнего полузащитника в € 60 млн.