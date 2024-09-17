«Реал» может купить топ-игрока за 100 млн евро

Дата публикации: 17-09-2024

«Реал» продолжает поиски игрока в центр полузащиты, который бы стал качественной заменой ушедшему Тони Кроосу. В числе возможных новичков мадридцев значится Флориан Вирц, принадлежащий «Байеру».



«TodoFichajes» информирует, что сумма сделки может составить 100 000 000 евро. Более того, в будущем вместе с Вирцем на «Сантьяго Бернабеу» может переехать и Хаби Алонсо, возглавляющий леверкузенскую команду.



Заниматься футболом Флориан начинал в академии «Кельна», но в раннем возрасте перебрался в «Байер», за основу которого дебютировал в 2020 году. В прошлом сезоне в составе «фармацевтов» хавбек выиграл Бундеслигу.



Transfermarkt.de оценивает Вирца в 130 млн евро. Его контракт с «Байером» истекает в 2027 году. В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии сезоне Флориан провел за леверкузенцев 5 матчей (3 гола, 1 ассист).