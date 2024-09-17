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«Марсель» объявил о достижении соглашения с Рабьо

Дата публикации: 17-09-2024

На сайте «Марселя» появилась информация о договоренности с Адриеном Рабьо в вопросе подписания контракта. В ближайшее время он должен будет стать игроком французской команды. Случится это сразу после прохождения им медосмотра.

Прежним клубом Рабьо был «Ювентус», из которого он ушел в связи с завершением контракта. Хавбека связывали с различными топ-клубами, среди которых были «Барселона», «Арсенал» и «Челси», но его переход так и не состоялся. Также «La Gazzetta dello Sport» информировала, что Адриен отказал «Милану».

В минувшем сезоне на счету Рабьо 5 забитых мячей и 3 голевых паса в 35 играх за туринцев.

Ориентировочная стоимость 29-летнего француза – 35 млн евро (по оценке «Трансфермаркт»).

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