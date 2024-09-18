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«Бавария» хочет купить вратаря «Барселоны»

Дата публикации: 18-09-2024

«Бавария» начала поиски замены для Мануэля Нойера. Как пишет «Todofichajes», среди кандидатов, рассматриваемых мюнхенцами, значится Марк-Андре тер Штеген, защищающий цвета «Барселоны».

Каталонцы, испытывающие финансовые трудности, могут отпустить голкипера по причине его высокой зарплаты. Действующий договор с тер Штегеном истекает в 2028 году.

Состав «Барселоны» немец пополнил в 2014 году, перебравшись из менхенгладбахской «Боруссии» за 12 млн евро. В стартовавшем сезоне в активе 32-летнего футболиста 5 матчей в воротах «блаугранас» (1 встреча без пропущенных мячей).

Ориентировочная стоимость тер Штегена – 28 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

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