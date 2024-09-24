В АПЛ намечается первая тренерская отставка

Дата публикации: 24-09-2024

Хулен Лопетеги, работающий с «Вест Хэмом», в скором времени может покинуть свой пост. Причиной тому являются неудачные результаты команды на старте текущего сезона. Информацию разместил в социальной сети «X» Николо Скира.



Инсайдер отметил, что будущее 58-летнего специалиста определится по итогам двух ближайших игр, в которых «молотобойцам» предстоит встретиться с «Ипсвичем» и «Брентфордом».



Лондонцы провалили старт сезона, попутно установив новый антирекорд. «Вест Хэм Юнайтед» впервые в истории уступил в трех первых домашних встречах в рамках АПЛ. По итогам 5 туров «бордово-синие» с 4 набранными очками расположились на 14-й строчке в турнирной таблице.



Лопетеги работает с «Вест Хэмом» с лета этого года.