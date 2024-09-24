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Стали известны трансферные цели «Ливерпуля»

Дата публикации: 24-09-2024

«Ливерпуль» проявляет интерес к Флориану Виртцу из «Байера». Помимо него, «мерсисайдцы» прорабатывают вариант с подписанием Эксекиэля Паласиоса и Джереми Фримпонга, которые также выступают за леверкузенскую команду.

На трансфер Виртца англичане готовы выделить 100 млн евро.

Фримпонг рассматривается «Ливерпулем» в качестве потенциальной замены Тренту Александер-Арнольду. Последний ближайшим летом может покинуть команду. При этом нидерландцем также интересуется «Манчестер Юнайтед». Сумма сделки может составить 40 млн евро.

Паласиосом, помимо «красных», интересуются «Арсенал» и «Челси». «Байер» хочет получить за аргентинца 60 миллионов евро, что может помешать трансферу.

Источник – «CaughtOffside».

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