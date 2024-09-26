Головин договорился о новом контракте с «Монако»

Дата публикации: 26-09-2024

Александр Головин останется в «Монако». Согласно информации, появившейся в Telegram-канале Ивана Карпова, россиянин пролонгирует сотрудничество с «монегасками» еще на 5 лет.



Цвета «Монако» хавбек, являющийся воспитанником ЦСКА, защищает с 2018 года. Действующее соглашение с Головиным истекает в середине 2026 года. В нынешнем сезоне на счету 28-летнего игрока 4 встречи в футболке «монегасков» (без результативных действий).



Ориентировочный ценник на россиянина равняется 30 млн евро (Transfermarkt.de).



«Монако» удачно стартовал в сезоне 2024/2025. «Красно-белые» с 13 набранными очками после 5 туров располагаются на 3-й позиции в Лиге 1. При этом «ПСЖ» и «Марсель», опережающие команду Головина, имеют столько же очков.