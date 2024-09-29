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«Реал» нашел нового защитника

Дата публикации: 29-09-2024

Летом следующего года «Реал» хочет приобрести центрального защитника.

Фабрицио Романо информирует, что состав «сливочных» может пополнить Кастелло Люкеба из «Лейпцига». Мадридцы рассматривают его в качестве одного из вариантов для усиления линии обороны.

Подчеркивается, что Карло Анчелотти, возглавляющий «Реал», не раз обращался к руководству клуба с просьбой подписать игрока в центр обороны, но получал отказ. Срок действия трудового договора Люкеба с «быками» ограничен июнем 2028 года. В сезоне 2024/2025 в активе 22-летнего футболиста 6 встреч за немецкую команду (без результативных действий).

Согласно информации с портала Transfermarkt.de, рыночный ценник на француза составляет 40 000 000 евро.

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