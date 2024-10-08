«Арсенал» может вернуться за Шешко летом

Дата публикации: 08-10-2024

По окончании сезона «Арсенал» снова может попытаться подписать Беньямина Шешко. «Пушкари» по-прежнему интересуются центрфорвардом, права на которого принадлежат «Лейпцигу». Информацией поделился Чарли Уоттс.



В летнее межсезонье «канониры» значились в списке клубов, претендующих на словенца. Однако сделка так и не состоялась. Шешко остался в Германии, подписав с «быками» новое соглашение, отступные по которому составили € 50 млн. Стороны пролонгировали сотрудничество до середины 2029 года.



В нынешнем сезоне на счету 21-летнего игрока 9 встреч (6 забитых мячей, 3 голевые передачи).



Рыночный ценник на Шешко составляет 50 млн евро (по оценке «Трансфермаркт»).