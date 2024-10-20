В «Ювентусе» подтвердили, что Погба покинет клуб

Дата публикации: 20-10-2024

Кристиано Джунтоли, являющийся техническим директором «Ювентуса», сообщил, что клуб откажется от услуг Поля Погба.



«Погба был великолепным игроком, но на сегодня у клуба иные планы. Мы выбрали других футболистов, в настоящий момент состав укомплектован», - публикует заявление функционера в соцсети «Х» Фабрицио Романо.



Трудовые отношения француза с «Ювентусом» действуют до июня 2026 года. При этом туринскую команду хавбек покинет в ближайшее время свободным агентом.



Осенью 2023 года Погба получил длительную дисквалификацию из-за употребления допинга. В октябре этого года французу удалось добиться сокращения срока отстранения до 1,5 лет. В результате вернуться в большой футбол Поль сможет весной следующего года.