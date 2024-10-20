«Бавария» потеряла игрока до конца года

Дата публикации: 20-10-2024

В игре со «Штутгартом», состоявшейся накануне, «Бавария» на длительное время потеряла Александра Павловича. У опорника диагностировали перелом ключицы. В пресс-службе мюнхенцев рассказали, что футболиста уже прооперировали.



По данным «Sky Sport», теперь Павловичу предстоит длительное восстановление. Вернуться на поле в этом году он уже не сможет, несмотря на то, что ранее СМИ сообщали о более ранних сроках его возвращения.



Для «Баварии» встреча со «Штутгартом» завершилась разгромной победой (4:0), что позволило клубу сохранить лидерство в Бундеслиге.



Контракт Павловича с «Баварией» истекает в 2029 году. В текущем сезоне в 9 играх за мюнхенцев полузащитник отметился 1 голом и 1 ассистом.



Transfermarkt.de оценивает немца в 50 000 000 евро.